https://ria.ru/20230307/ssha-1856267592.html
США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая
США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 07.03.2023
США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая
Инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал, что Вашингтон рассматривает Китай в качестве своего главного соперника, заявил на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:19
2023-03-07T06:19
2023-03-07T06:19
цинь ган
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал, что Вашингтон рассматривает Китай в качестве своего главного соперника, заявил на ежегодной пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Цинь Ган подчеркнул, что данный инцидент является форс-мажором, аэростат не представлял никакой угрозы для США и ее жителей. Однако реакция США оказалась чрезмерной, в нарушение духа международного права и международной практики они злоупотребили силой и драматизировали ситуацию, создав дипломатический кризис, которого можно было избежать. Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.
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цинь ган, сша, китай, в мире
Цинь Ган, США, Китай, В мире
США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая
Глава МИД КНР Ган: инцидент с аэростатом показал, что США считают Пекин главным соперником