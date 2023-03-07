https://ria.ru/20230307/ssha-1856267592.html

США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая

США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 07.03.2023

США считают Пекин своим главным соперником, заявил глава МИД Китая

Инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал, что Вашингтон рассматривает Китай в качестве своего главного соперника, заявил на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T06:19

2023-03-07T06:19

2023-03-07T06:19

цинь ган

сша

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849944262_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_44c5c3dc2de0e36e8ac8efe04fc5b134.jpg

ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал, что Вашингтон рассматривает Китай в качестве своего главного соперника, заявил на ежегодной пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Цинь Ган подчеркнул, что данный инцидент является форс-мажором, аэростат не представлял никакой угрозы для США и ее жителей. Однако реакция США оказалась чрезмерной, в нарушение духа международного права и международной практики они злоупотребили силой и драматизировали ситуацию, создав дипломатический кризис, которого можно было избежать. Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.

https://ria.ru/20230306/ssha-1856201272.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цинь ган, сша, китай, в мире