https://ria.ru/20230307/ssha-1856265076.html

Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым

Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым - РИА Новости, 07.03.2023

Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым

Характер встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в госдепе США неудовлетворителен, позицию Москвы там слушать не хотят, заявили в дипмиссии. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:03

2023-03-07T05:03

2023-03-07T07:45

россия

вашингтон (штат)

сша

анатолий антонов

линн трейси

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Характер встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в госдепе США неудовлетворителен, позицию Москвы там слушать не хотят, заявили в дипмиссии.О контактах Антонова с американскими дипломатами ранее заявил представитель госдепа Нед Прайс.У Антонова, отметил он, далеко не всегда есть возможность "быстро и оперативно выполнить поручение Москвы". "Его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня", - заявил представитель дипмиссии."Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России", - добавил он.Гиренко выразил серьезную озабоченность тем, что после демаршей российского посла запросы Москвы остаются без ответа. Обратной связи по проблемам Арктики и АТЭС нет, заявил он."Вопиющим примером равнодушия местного официоза является то, что на протяжении почти двух лет, после неоднократных обращений Антонова, Вашингтон затягивает под различными предлогами процесс согласования текстов дипломатических нот о прекращении действия соглашения между Россией и США о конвертации ядерного материала от 24 марта 1999 года", - добавил Гиренко.Дипломат выразил сомнение, что в госдепе были бы удовлетворены подобным отношением в Москве к запросам и просьбам нового посла США Линн Трейси. "Очевидно, что ситуацию необходимо выправлять. Это отвечает интересам обеих сторон", - заключил он.

https://ria.ru/20230130/ssha-1848311214.html

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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, линн трейси, нед прайс