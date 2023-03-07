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Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым - РИА Новости, 07.03.2023
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05:03 07.03.2023 (обновлено: 07:45 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856265076.html
Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым
Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым - РИА Новости, 07.03.2023
Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым
Характер встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в госдепе США неудовлетворителен, позицию Москвы там слушать не хотят, заявили в дипмиссии. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:03
2023-03-07T07:45
россия
вашингтон (штат)
сша
анатолий антонов
линн трейси
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Характер встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в госдепе США неудовлетворителен, позицию Москвы там слушать не хотят, заявили в дипмиссии.О контактах Антонова с американскими дипломатами ранее заявил представитель госдепа Нед Прайс.У Антонова, отметил он, далеко не всегда есть возможность "быстро и оперативно выполнить поручение Москвы". "Его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня", - заявил представитель дипмиссии."Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России", - добавил он.Гиренко выразил серьезную озабоченность тем, что после демаршей российского посла запросы Москвы остаются без ответа. Обратной связи по проблемам Арктики и АТЭС нет, заявил он."Вопиющим примером равнодушия местного официоза является то, что на протяжении почти двух лет, после неоднократных обращений Антонова, Вашингтон затягивает под различными предлогами процесс согласования текстов дипломатических нот о прекращении действия соглашения между Россией и США о конвертации ядерного материала от 24 марта 1999 года", - добавил Гиренко.Дипломат выразил сомнение, что в госдепе были бы удовлетворены подобным отношением в Москве к запросам и просьбам нового посла США Линн Трейси. "Очевидно, что ситуацию необходимо выправлять. Это отвечает интересам обеих сторон", - заключил он.
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, линн трейси, нед прайс
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов, Линн Трейси, Нед Прайс
Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым

Посольство России: встречи Антонова с представителями госдепа США носят единичный характер

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Характер встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в госдепе США неудовлетворителен, позицию Москвы там слушать не хотят, заявили в дипмиссии.
О контактах Антонова с американскими дипломатами ранее заявил представитель госдепа Нед Прайс.
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"Официальный представитель госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными", - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко.

У Антонова, отметил он, далеко не всегда есть возможность "быстро и оперативно выполнить поручение Москвы". "Его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня", - заявил представитель дипмиссии.
"Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России", - добавил он.
Гиренко выразил серьезную озабоченность тем, что после демаршей российского посла запросы Москвы остаются без ответа. Обратной связи по проблемам Арктики и АТЭС нет, заявил он.
"Вопиющим примером равнодушия местного официоза является то, что на протяжении почти двух лет, после неоднократных обращений Антонова, Вашингтон затягивает под различными предлогами процесс согласования текстов дипломатических нот о прекращении действия соглашения между Россией и США о конвертации ядерного материала от 24 марта 1999 года", - добавил Гиренко.
Дипломат выразил сомнение, что в госдепе были бы удовлетворены подобным отношением в Москве к запросам и просьбам нового посла США Линн Трейси. "Очевидно, что ситуацию необходимо выправлять. Это отвечает интересам обеих сторон", - заключил он.
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