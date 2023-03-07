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Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России

Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России - РИА Новости, 07.03.2023

Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России

Судить об эффективности политики "ценового потолка" в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но "пока все идет хорошо", заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T01:52

2023-03-07T01:52

2023-03-07T11:15

россия

сша

хьюстон

амос хохштейн

владимир путин

цены на нефть

евросоюз

еврокомиссия

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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Судить об эффективности политики "ценового потолка" в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но "пока все идет хорошо", заявил РИА Новости старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. "Потолок" определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

https://ria.ru/20230221/neft-1853485693.html

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россия, сша, хьюстон, амос хохштейн, владимир путин, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика