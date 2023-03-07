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Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России - РИА Новости, 07.03.2023
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01:52 07.03.2023 (обновлено: 11:15 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856259500.html
Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России
Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России - РИА Новости, 07.03.2023
Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России
Судить об эффективности политики "ценового потолка" в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но "пока все идет хорошо", заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T01:52
2023-03-07T11:15
россия
сша
хьюстон
амос хохштейн
владимир путин
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Судить об эффективности политики "ценового потолка" в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но "пока все идет хорошо", заявил РИА Новости старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. "Потолок" определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
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россия, сша, хьюстон, амос хохштейн, владимир путин, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Россия, США, Хьюстон, Амос Хохштейн, Владимир Путин, Цены на нефть, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
Советник Байдена оценил эффективность политики "потолка цен" против России

Советник Байдена: судить о политике "потолка цен" против России рано, но "все идет хорошо"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Судить об эффективности политики "ценового потолка" в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но "пока все идет хорошо", заявил РИА Новости старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.
«

"Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока все идет хорошо", — сказал он на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, отвечая на вопрос об эффективности данных рестрикций в отношении России.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. "Потолок" определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты
21 февраля, 16:29
 
РоссияСШАХьюстонАмос ХохштейнВладимир ПутинЦены на нефтьЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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