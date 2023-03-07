Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20 - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 07.03.2023 (обновлено: 01:34 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856259225.html
СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20
СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20 - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20
Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов, передает агентство... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T01:33
2023-03-07T01:34
адам смит
нато
дмитрий кулеба
линдси грэм
киев
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. Члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит и Джейсон Кроу заявили агентству, что в Киеве просят США отправить кассетные бомбы МК-20 в дополнение к призывам передать кассетные 155-миллиметровые снаряды. Смит рассказал, что на Украине уверены, что части МК-20 обладают "большими бронебойными возможностями", чем те боеприпасы, которые киевские войска используют для сбрасывания с дронов. Источник в конгрессе США также рассказал агентству, что украинские официальные лица пытаются в частном порядке призвать американских законодателей оказать давление на Белый дом, чтобы там одобрили поставку запрашиваемых Киевом боеприпасов. Адам Смит заявил агентству, что считает, что этого не должно произойти. Однако американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что кассетные бомбы могут быть полезными для украинцев. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнеров "на миллионы выстрелов". Украинский же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230306/f-16-1856249337.html
https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адам смит, нато, дмитрий кулеба, линдси грэм, киев, сша, украина
Адам Смит, НАТО, Дмитрий Кулеба, Линдси Грэм, Киев, США, Украина
СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20

"Рейтер": Украина расширила запрос к США, включив в него кассетные боеприпасы МК-20

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
«
"Украина расширила запрос на спорные кассетные бомбы от США, чтобы он включал оружие, которое там хотят разобрать и сбрасывать с дронов (изъятые - ред.) бронебойные снаряды на российские силы", - говорится в материале агентства.
Члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит и Джейсон Кроу заявили агентству, что в Киеве просят США отправить кассетные бомбы МК-20 в дополнение к призывам передать кассетные 155-миллиметровые снаряды. Смит рассказал, что на Украине уверены, что части МК-20 обладают "большими бронебойными возможностями", чем те боеприпасы, которые киевские войска используют для сбрасывания с дронов.
Источник в конгрессе США также рассказал агентству, что украинские официальные лица пытаются в частном порядке призвать американских законодателей оказать давление на Белый дом, чтобы там одобрили поставку запрашиваемых Киевом боеприпасов.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
США не планируют поставки F-16 Украине, подтвердили в Белом доме
Вчера, 22:29
Адам Смит заявил агентству, что считает, что этого не должно произойти. Однако американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что кассетные бомбы могут быть полезными для украинцев.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнеров "на миллионы выстрелов". Украинский же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Эстония призвала Евросоюз закупать боеприпасы для Украины
27 февраля, 18:48
 
Адам СмитНАТОДмитрий КулебаЛиндси ГрэмКиевСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала