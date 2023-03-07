https://ria.ru/20230307/ssha-1856259225.html

СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20

СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20 - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20

Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов, передает агентство... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T01:33

2023-03-07T01:33

2023-03-07T01:34

адам смит

нато

дмитрий кулеба

линдси грэм

киев

сша

украина

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. Члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит и Джейсон Кроу заявили агентству, что в Киеве просят США отправить кассетные бомбы МК-20 в дополнение к призывам передать кассетные 155-миллиметровые снаряды. Смит рассказал, что на Украине уверены, что части МК-20 обладают "большими бронебойными возможностями", чем те боеприпасы, которые киевские войска используют для сбрасывания с дронов. Источник в конгрессе США также рассказал агентству, что украинские официальные лица пытаются в частном порядке призвать американских законодателей оказать давление на Белый дом, чтобы там одобрили поставку запрашиваемых Киевом боеприпасов. Адам Смит заявил агентству, что считает, что этого не должно произойти. Однако американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что кассетные бомбы могут быть полезными для украинцев. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнеров "на миллионы выстрелов". Украинский же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/f-16-1856249337.html

https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html

киев

сша

украина

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адам смит, нато, дмитрий кулеба, линдси грэм, киев, сша, украина