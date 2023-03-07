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Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину - РИА Новости, 07.03.2023
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину
Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:57
2023-03-07T00:57
2023-03-07T00:58
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи. Там отмечается, что, хотя сотрудники офисов генеральных инспекторов и побывали недавно на Украине, в Польше и Германии, но госдеп наложил ограничения на такие миссии, и другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены. Отвечающие за контроль чиновники заявляют о проблемах с аудитом за пределами Украины, указывают законодатели, и просят Блинкена ответить на вопрос, согласен ли он с такой оценкой. Документ подписали конгрессмены Джеймсон Кроу и Майкл Вальц.
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украина, киев, польша, энтони блинкен, в мире
Украина, Киев, Польша, Энтони Блинкен, В мире
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину
Конгрессмены в США призвали расширить миссии на Украину для контроля за отправкой помощи