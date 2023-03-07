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Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину - РИА Новости, 07.03.2023
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00:57 07.03.2023 (обновлено: 00:58 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856257961.html
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину - РИА Новости, 07.03.2023
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину
Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:57
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украина
киев
польша
энтони блинкен
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи. Там отмечается, что, хотя сотрудники офисов генеральных инспекторов и побывали недавно на Украине, в Польше и Германии, но госдеп наложил ограничения на такие миссии, и другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены. Отвечающие за контроль чиновники заявляют о проблемах с аудитом за пределами Украины, указывают законодатели, и просят Блинкена ответить на вопрос, согласен ли он с такой оценкой. Документ подписали конгрессмены Джеймсон Кроу и Майкл Вальц.
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украина, киев, польша, энтони блинкен, в мире
Украина, Киев, Польша, Энтони Блинкен, В мире
Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину

Конгрессмены в США призвали расширить миссии на Украину для контроля за отправкой помощи

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи.
«
"Мы призываем вас разрешить сотрудникам офисов генеральных инспекторов министерства обороны, госдепа и агентства международного развития поездки на Украину на ограниченный срок для выполнения своих надзорных функций", - говорится в письме конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.
Там отмечается, что, хотя сотрудники офисов генеральных инспекторов и побывали недавно на Украине, в Польше и Германии, но госдеп наложил ограничения на такие миссии, и другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены.
Отвечающие за контроль чиновники заявляют о проблемах с аудитом за пределами Украины, указывают законодатели, и просят Блинкена ответить на вопрос, согласен ли он с такой оценкой.
Документ подписали конгрессмены Джеймсон Кроу и Майкл Вальц.
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