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Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину

Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину - РИА Новости, 07.03.2023

Конгресс США призвал Госдеп расширить миссии на Украину

Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:57

2023-03-07T00:57

2023-03-07T00:58

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польша

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгрессмены направили обращение руководству государственного департамента с просьбой разрешить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи. Там отмечается, что, хотя сотрудники офисов генеральных инспекторов и побывали недавно на Украине, в Польше и Германии, но госдеп наложил ограничения на такие миссии, и другому персоналу поездки на Украину для осуществления надзора запрещены. Отвечающие за контроль чиновники заявляют о проблемах с аудитом за пределами Украины, указывают законодатели, и просят Блинкена ответить на вопрос, согласен ли он с такой оценкой. Документ подписали конгрессмены Джеймсон Кроу и Майкл Вальц.

https://ria.ru/20230123/tanki-1846942745.html

украина

киев

польша

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украина, киев, польша, энтони блинкен, в мире