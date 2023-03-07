https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856416402.html

Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.03.2023

Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:10

2023-03-07T15:10

2023-03-07T15:10

специальная военная операция на украине

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технологии

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горловка

макеевка

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское Луганской народной республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожено 398 украинских военных самолётов самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, горловка, макеевка, украина, вооруженные силы украины