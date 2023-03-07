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Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856416402.html
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.03.2023
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:10
2023-03-07T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
горловка
макеевка
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское Луганской народной республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожено 398 украинских военных самолётов самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, россия, горловка, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Горловка, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское Луганской народной республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожено 398 украинских военных самолётов самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияГорловкаМакеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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