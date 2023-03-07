https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856416402.html
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS - РИА Новости, 07.03.2023
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:10
2023-03-07T15:10
2023-03-07T15:10
специальная военная операция на украине
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технологии
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское Луганской народной республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой народной республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожено 398 украинских военных самолётов самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Горловка, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS