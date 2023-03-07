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ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856414912.html
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.03.2023
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:04
2023-03-07T15:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы ВСУ
Вчера, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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