https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856414912.html

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.03.2023

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:04

2023-03-07T15:04

2023-03-07T15:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856317117.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность