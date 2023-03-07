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Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 07.03.2023 (обновлено: 15:01 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856412414.html
Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном
Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном - РИА Новости, 07.03.2023
Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном
ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:58
2023-03-07T15:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
херсон
су-24
су-25
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
херсон
украина
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донецкая народная республика, россия, херсон, су-24, су-25, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсон, Су-24, Су-25, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном

Минобороны: российские военные сбили украинские Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияХерсонСу-24Су-25УкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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