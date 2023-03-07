https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856412414.html

Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном

Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном - РИА Новости, 07.03.2023

Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном

ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:58

2023-03-07T14:58

2023-03-07T15:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

херсон

су-24

су-25

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

херсон

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, херсон, су-24, су-25, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире