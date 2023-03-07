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Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном
Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном - РИА Новости, 07.03.2023
Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном
ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:58
2023-03-07T14:58
2023-03-07T15:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
херсон
су-24
су-25
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за сутки два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило Минобороны РФ."Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные сбили два украинских штурмовика в ДНР и под Херсоном
Минобороны: российские военные сбили украинские Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области