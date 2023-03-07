https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856410683.html

ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023

ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских солдат и две артиллерийские системы американского... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:56

2023-03-07T14:56

2023-03-07T15:02

специальная военная операция на украине

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происшествия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских солдат и две артиллерийские системы американского производства, заявили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856412414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, происшествия, в мире, сша, вооруженные силы украины