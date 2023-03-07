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ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 07.03.2023 (обновлено: 15:02 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856410683.html
ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.03.2023
ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских солдат и две артиллерийские системы американского... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:56
2023-03-07T15:02
специальная военная операция на украине
киев
россия
происшествия
в мире
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских солдат и две артиллерийские системы американского производства, заявили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856412414.html
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киев, россия, происшествия, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Происшествия, В мире, США, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 60 украинских солдат и две артиллерийские системы американского производства, заявили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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