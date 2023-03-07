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Алаудинов рассказал о влиянии весенней распутицы на ситуацию на передовой - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856370103.html
Алаудинов рассказал о влиянии весенней распутицы на ситуацию на передовой
Алаудинов рассказал о влиянии весенней распутицы на ситуацию на передовой - РИА Новости, 07.03.2023
Алаудинов рассказал о влиянии весенней распутицы на ситуацию на передовой
Войска России и Украины вынуждены выстраивать свои действия на линии фронта с учетом весенней распутицы, которая может закончиться к середине апреля, заявил во... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:23
2023-03-07T13:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
апты алаудинов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Войска России и Украины вынуждены выстраивать свои действия на линии фронта с учетом весенней распутицы, которая может закончиться к середине апреля, заявил во вторник помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Я так понимаю, что каждый из нас делает корректировку на это событие – на распутицу. В конечном итоге, наверное, сама распутица может закончиться к середине апреля. Месяц-полтора есть у каждой из сторон на то, чтобы принять решения по дальнейшей работе", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Он уточнил, что если украинская сторона планирует наступление, то тяжелая техника в принципе не может продвигаться по распутице, а наступать по каким-то участкам трасс, которые находятся под контролем российских сил, для противника опасно. "Мы свою работу наладили таким образом, что наши подразделения ежедневно идут вперед на тех участках, где это для нас приемлемо в формате того, чтобы нести минимальные потери и давать максимальный результат", - добавил Алаудинов.
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россия, украина, апты алаудинов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Алаудинов рассказал о влиянии весенней распутицы на ситуацию на передовой

Алаудинов: Россия и Украина выстраивают действия на фронте, исходя из весенней распутицы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Войска России и Украины вынуждены выстраивать свои действия на линии фронта с учетом весенней распутицы, которая может закончиться к середине апреля, заявил во вторник помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Я так понимаю, что каждый из нас делает корректировку на это событие – на распутицу. В конечном итоге, наверное, сама распутица может закончиться к середине апреля. Месяц-полтора есть у каждой из сторон на то, чтобы принять решения по дальнейшей работе", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Он уточнил, что если украинская сторона планирует наступление, то тяжелая техника в принципе не может продвигаться по распутице, а наступать по каким-то участкам трасс, которые находятся под контролем российских сил, для противника опасно.
"Мы свою работу наладили таким образом, что наши подразделения ежедневно идут вперед на тех участках, где это для нас приемлемо в формате того, чтобы нести минимальные потери и давать максимальный результат", - добавил Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАпты АлаудиновБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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