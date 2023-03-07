https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856317117.html

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 07.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном две гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы ночью уничтожили две гаубицы Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали города на левом берегу Днепра в РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:27

2023-03-07T11:27

2023-03-07T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили две гаубицы Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали города на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе Ольговки артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых. В районе Львово уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери - 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, также вчера артиллеристы в районе села Янтарное уничтожили миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом, погибли четверо украинских военных, ранены трое. Украинские войска ежедневно выпускают 100-150 снарядов по городам и сёлам левобережья Днепра с позиций, расположенных под Херсоном вдоль правого берега.

https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856295135.html

https://ria.ru/20230306/sklad-1856125095.html

херсон

днепр (город)

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

безопасность, херсон, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины