https://ria.ru/20230307/spetsmarka-1856356437.html
В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России"
В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России" - РИА Новости, 07.03.2023
В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России"
Федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России" вводятся для российского вина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
вино
виноделие
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России" вводятся для российского вина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ. Как говорится в сообщении, главная цель этих мер – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках. "Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции", - поясняется в сообщении. Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные" - они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема. "Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, вино, виноделие
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Вино, Виноделие
В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России"
Мишустин подписал постановление о введении федеральной спецмарки с эмблемой "Вино России"
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России" вводятся для российского вина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале
Минфина РФ.
«
"В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России и соответствует всем стандартам качества виноделия. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает Минфин.
Как говорится в сообщении, главная цель этих мер – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках. "Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции", - поясняется в сообщении.
Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные" - они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема.
"Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса", - говорится в сообщении.
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