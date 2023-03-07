https://ria.ru/20230307/spetsmarka-1856356437.html

В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России"

В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России" - РИА Новости, 07.03.2023

В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой "Вино России"

Федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России" вводятся для российского вина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:54

2023-03-07T12:54

2023-03-07T12:54

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

вино

виноделие

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России" вводятся для российского вина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ. Как говорится в сообщении, главная цель этих мер – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках. "Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции", - поясняется в сообщении. Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные" - они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема. "Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, вино, виноделие