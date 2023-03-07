https://ria.ru/20230307/spasenie-1856451048.html
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе - РИА Новости, 07.03.2023
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе
Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:07
2023-03-07T17:07
2023-03-07T17:29
хорошие новости
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856450240_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9b7124ffa01c9b3972d8501b3362819a.jpg
УФА, 7 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел на улице Петрова. Спасателям позвонил очевидец, сообщивший, что из сугроба не может выбраться ребенок. "Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что из сугроба торчали только ножки ребенка. Мальчика вытащили и передали врачам скорой помощи, он госпитализирован с общим переохлаждением. По словам мальчика, там он пробыл очень долго", — говорится в сообщении. Спасатели выяснили, что десятилетний ребенок шел домой и увидел в большом сугробе нору, которую, по всей вероятности, вырыли другие дети во время игры. Заинтересовавшись, он решил проверить, насколько глубокое это отверстие. После того как он залез туда вперед головой, выбраться у него уже не получилось. Крики о помощи и плач услышала прохожая, которая и вызвала спасателей. Прибыв на место, они вызволили ребенка и сломали опасный лаз.
https://ria.ru/20230307/sneg-1856449309.html
ижевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856450240_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e0636f8caf0f1b92635ba7adc05d26be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе
В Ижевске спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе
УФА, 7 мар — РИА Новости.
Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили
в ГУ МЧС по Удмуртии.
Инцидент произошел на улице Петрова. Спасателям позвонил очевидец, сообщивший, что из сугроба не может выбраться ребенок.
"Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что из сугроба торчали только ножки ребенка. Мальчика вытащили и передали врачам скорой помощи, он госпитализирован с общим переохлаждением. По словам мальчика, там он пробыл очень долго", — говорится в сообщении.
Спасатели выяснили, что десятилетний ребенок шел домой и увидел в большом сугробе нору, которую, по всей вероятности, вырыли другие дети во время игры. Заинтересовавшись, он решил проверить, насколько глубокое это отверстие. После того как он залез туда вперед головой, выбраться у него уже не получилось. Крики о помощи и плач услышала прохожая, которая и вызвала спасателей. Прибыв на место, они вызволили ребенка и сломали опасный лаз.
В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки