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В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе - РИА Новости, 07.03.2023
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17:07 07.03.2023 (обновлено: 17:29 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/spasenie-1856451048.html
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе - РИА Новости, 07.03.2023
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе
Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:07
2023-03-07T17:29
хорошие новости
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 7 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел на улице Петрова. Спасателям позвонил очевидец, сообщивший, что из сугроба не может выбраться ребенок. "Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что из сугроба торчали только ножки ребенка. Мальчика вытащили и передали врачам скорой помощи, он госпитализирован с общим переохлаждением. По словам мальчика, там он пробыл очень долго", — говорится в сообщении. Спасатели выяснили, что десятилетний ребенок шел домой и увидел в большом сугробе нору, которую, по всей вероятности, вырыли другие дети во время игры. Заинтересовавшись, он решил проверить, насколько глубокое это отверстие. После того как он залез туда вперед головой, выбраться у него уже не получилось. Крики о помощи и плач услышала прохожая, которая и вызвала спасателей. Прибыв на место, они вызволили ребенка и сломали опасный лаз.
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе

В Ижевске спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе

© Фото : ГУМЧС России по Республике УдмуртияИжевские пожарные вытащили десятилетнего мальчика, застрявшего в сугробе
Ижевские пожарные вытащили десятилетнего мальчика, застрявшего в сугробе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Удмуртия
Ижевские пожарные вытащили десятилетнего мальчика, застрявшего в сугробе
Читать ria.ru в
УФА, 7 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Инцидент произошел на улице Петрова. Спасателям позвонил очевидец, сообщивший, что из сугроба не может выбраться ребенок.
© Фото : ГУМЧС России по Республике УдмуртияИжевские пожарные вытащили десятилетнего мальчика, застрявшего в сугробе
Ижевские пожарные вытащили 10-летнего мальчика, застрявшего в сугробе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Удмуртия
Ижевские пожарные вытащили десятилетнего мальчика, застрявшего в сугробе
"Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что из сугроба торчали только ножки ребенка. Мальчика вытащили и передали врачам скорой помощи, он госпитализирован с общим переохлаждением. По словам мальчика, там он пробыл очень долго", — говорится в сообщении.
Спасатели выяснили, что десятилетний ребенок шел домой и увидел в большом сугробе нору, которую, по всей вероятности, вырыли другие дети во время игры. Заинтересовавшись, он решил проверить, насколько глубокое это отверстие. После того как он залез туда вперед головой, выбраться у него уже не получилось. Крики о помощи и плач услышала прохожая, которая и вызвала спасателей. Прибыв на место, они вызволили ребенка и сломали опасный лаз.
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Хорошие новостиПроисшествияИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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