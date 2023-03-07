https://ria.ru/20230307/spasenie-1856451048.html

В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе

В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе - РИА Новости, 07.03.2023

В Ижевске спасли мальчика, застрявшего в сугробе

Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:07

2023-03-07T17:07

2023-03-07T17:29

хорошие новости

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УФА, 7 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили десятилетнего мальчика, надолго застрявшего в сугробе в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел на улице Петрова. Спасателям позвонил очевидец, сообщивший, что из сугроба не может выбраться ребенок. "Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что из сугроба торчали только ножки ребенка. Мальчика вытащили и передали врачам скорой помощи, он госпитализирован с общим переохлаждением. По словам мальчика, там он пробыл очень долго", — говорится в сообщении. Спасатели выяснили, что десятилетний ребенок шел домой и увидел в большом сугробе нору, которую, по всей вероятности, вырыли другие дети во время игры. Заинтересовавшись, он решил проверить, насколько глубокое это отверстие. После того как он залез туда вперед головой, выбраться у него уже не получилось. Крики о помощи и плач услышала прохожая, которая и вызвала спасателей. Прибыв на место, они вызволили ребенка и сломали опасный лаз.

https://ria.ru/20230307/sneg-1856449309.html

ижевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия