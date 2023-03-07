https://ria.ru/20230307/sobaki-1856380237.html

В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак

В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак - РИА Новости, 07.03.2023

В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак

Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:52

2023-03-07T13:52

2023-03-07T13:52

происшествия

октябрьский

россия

собаки

животные

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 7 мар - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский. Телеграм-канал "БашДТП" опубликовал видео с телами собак на снегу. Сообщается, что жители нашли в городе десятки мёртвых животных. "На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

https://ria.ru/20230304/sobaki-1855897721.html

октябрьский

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, октябрьский, россия, собаки, животные, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)