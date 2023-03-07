https://ria.ru/20230307/sobaki-1856380237.html
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак - РИА Новости, 07.03.2023
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак
Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:52
2023-03-07T13:52
2023-03-07T13:52
происшествия
октябрьский
россия
собаки
животные
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский. Телеграм-канал "БашДТП" опубликовал видео с телами собак на снегу. Сообщается, что жители нашли в городе десятки мёртвых животных. "На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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октябрьский
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, октябрьский, россия, собаки, животные, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Октябрьский, Россия, Собаки, Животные, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак
Башкирская полиция проведет проверку после массовой гибели бездомных собак в Октябрьском