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В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак - РИА Новости, 07.03.2023
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13:52 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/sobaki-1856380237.html
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак - РИА Новости, 07.03.2023
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак
Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:52
2023-03-07T13:52
происшествия
октябрьский
россия
собаки
животные
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский. Телеграм-канал "БашДТП" опубликовал видео с телами собак на снегу. Сообщается, что жители нашли в городе десятки мёртвых животных. "На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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октябрьский
россия
республика башкортостан
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происшествия, октябрьский, россия, собаки, животные, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Октябрьский, Россия, Собаки, Животные, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак

Башкирская полиция проведет проверку после массовой гибели бездомных собак в Октябрьском

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 мар - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после массовой гибели бездомных собак в башкирском городе Октябрьский.
Телеграм-канал "БашДТП" опубликовал видео с телами собак на снегу. Сообщается, что жители нашли в городе десятки мёртвых животных.
"На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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ПроисшествияОктябрьскийРоссияСобакиЖивотныеРеспублика БашкортостанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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