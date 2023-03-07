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В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки - РИА Новости, 07.03.2023
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17:00 07.03.2023 (обновлено: 17:01 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sneg-1856449309.html
В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки
В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки - РИА Новости, 07.03.2023
В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки
Лавиной снега засыпало десятилетнего мальчика во время катания с необорудованной горки в башкирском селе, ребенка вызволили очевидцы, он доставлен в больницу,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:00
2023-03-07T17:01
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Лавиной снега засыпало десятилетнего мальчика во время катания с необорудованной горки в башкирском селе, ребенка вызволили очевидцы, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "Днем поступило сообщение, что в селе Бижбуляк Бижбулякского района по улице Центральная во время катания на необорудованной горке мальчика 10 лет засыпало снегом. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. По прибытии установлено, что ребенка из снега извлекли очевидцы", - говорится в сообщении. Пожарные укутали мальчика боевой одеждой и одеялом. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела мальчика на месте, его состояние удовлетворительное, он уже доставлен в центральную районную больницу, информируют спасатели региона.
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россия
республика башкортостан
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки

В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки, его спасли очевидцы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Лавиной снега засыпало десятилетнего мальчика во время катания с необорудованной горки в башкирском селе, ребенка вызволили очевидцы, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"Днем поступило сообщение, что в селе Бижбуляк Бижбулякского района по улице Центральная во время катания на необорудованной горке мальчика 10 лет засыпало снегом. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. По прибытии установлено, что ребенка из снега извлекли очевидцы", - говорится в сообщении.
Пожарные укутали мальчика боевой одеждой и одеялом. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела мальчика на месте, его состояние удовлетворительное, он уже доставлен в центральную районную больницу, информируют спасатели региона.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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