https://ria.ru/20230307/sneg-1856449309.html

В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки

В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки - РИА Новости, 07.03.2023

В Башкирии мальчика засыпало снегом во время катания с горки

Лавиной снега засыпало десятилетнего мальчика во время катания с необорудованной горки в башкирском селе, ребенка вызволили очевидцы, он доставлен в больницу,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:00

2023-03-07T17:00

2023-03-07T17:01

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_2a7a12d7e94b2a96c48fc8790a25df97.jpg

УФА, 7 мар - РИА Новости. Лавиной снега засыпало десятилетнего мальчика во время катания с необорудованной горки в башкирском селе, ребенка вызволили очевидцы, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "Днем поступило сообщение, что в селе Бижбуляк Бижбулякского района по улице Центральная во время катания на необорудованной горке мальчика 10 лет засыпало снегом. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. По прибытии установлено, что ребенка из снега извлекли очевидцы", - говорится в сообщении. Пожарные укутали мальчика боевой одеждой и одеялом. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела мальчика на месте, его состояние удовлетворительное, он уже доставлен в центральную районную больницу, информируют спасатели региона.

https://ria.ru/20230307/buksirovka-1856393314.html

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан