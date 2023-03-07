https://ria.ru/20230307/siriya-1856262410.html

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки - РИА Новости, 07.03.2023

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки

Международный аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T03:17

2023-03-07T03:17

2023-03-07T03:17

алеппо

сирия

средиземное море

в мире

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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее сирийское государственное телевидение сообщило об израильской атаке близ международного аэропорта Алеппо. "Сегодня в 02.07 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удар по международному аэропорту Алеппо. В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20230219/tsitadel-1852951694.html

алеппо

сирия

средиземное море

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алеппо, сирия, средиземное море, в мире