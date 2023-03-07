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Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки
Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки - РИА Новости, 07.03.2023
Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки
Международный аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:17
2023-03-07T03:17
2023-03-07T03:17
алеппо
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средиземное море
в мире
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки, сообщило министерство обороны Сирии. Ранее сирийское государственное телевидение сообщило об израильской атаке близ международного аэропорта Алеппо. "Сегодня в 02.07 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удар по международному аэропорту Алеппо. В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20230219/tsitadel-1852951694.html
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алеппо, сирия, средиземное море, в мире
Алеппо, Сирия, Средиземное море, В мире
Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за израильской атаки
Минобороны Сирии: аэропорт Алеппо приостановил работу из-за израильской воздушной атаки