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Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР

Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР - РИА Новости, 07.03.2023

Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР

Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы, и планирует вернуться к известной роли на ТВ.

2023-03-07T00:00

2023-03-07T00:00

2023-03-07T00:04

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Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы и планирует вернуться в известной роли на ТВ. audio/mpeg

Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы и планирует вернуться в известной роли на ТВ. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца и актера Виталия Гогунского:1. Почему артист обратился к жанру патриотической песни.2. Что говорит Гогунский об отце, который остался на Украине.3. По какой причине певец призывает закрыть YouTube в России. 4. Вернется ли актер к роли Кузи из сериала "Универ" .5. Как исполнитель относится к звездой карьере дочери Миланы.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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