https://ria.ru/20230307/shoubiz-1856114471.html
Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР
Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР - РИА Новости, 07.03.2023
Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР
Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы, и планирует вернуться к известной роли на ТВ.
2023-03-07T00:00
2023-03-07T00:00
2023-03-07T00:04
роман о шоубизе
шоу-бизнес
технологии
украина
россия
youtube
яндекс.музыка
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856138880_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2d48d05dcfc972f746a724266d6e1b11.png
Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР
Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы и планирует вернуться в известной роли на ТВ.
audio/mpeg
Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР
Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы и планирует вернуться в известной роли на ТВ.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца и актера Виталия Гогунского:1. Почему артист обратился к жанру патриотической песни.2. Что говорит Гогунский об отце, который остался на Украине.3. По какой причине певец призывает закрыть YouTube в России. 4. Вернется ли актер к роли Кузи из сериала "Универ" .5. Как исполнитель относится к звездой карьере дочери Миланы.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856138880_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e73d287a31be8704cc9b2cf1c0dd7be5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, технологии, украина, россия, youtube, яндекс.музыка, apple iphone, google android, telegram (приложение)
Роман о шоубизе, Шоу-бизнес, Технологии, Украина, Россия, YouTube, Яндекс.Музыка, Apple iPhone, Google Android, Telegram (приложение)
Виталий Гогунский: я родом из Украины, но по факту – из СССР
Виталий Гогунский – выпускает собственные песни, ездит с концертами по России, в том числе и в новые регионы, и планирует вернуться к известной роли на ТВ.