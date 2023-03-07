https://ria.ru/20230307/sholts-1856500752.html

Шольц рассказал о телефонных звонках Путину

Шольц рассказал о телефонных звонках Путину - РИА Новости, 07.03.2023

Шольц рассказал о телефонных звонках Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T21:04

2023-03-07T21:04

2023-03-07T21:18

олаф шольц

владимир путин

в мире

германия

россия

москва

сара вагенкнехт

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь."Я с ним с тех пор (с президентом РФ Владимиром Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году) провёл очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды", - подчеркнул канцлер в дискуссии с согражданами в городе Котбус, которая транслируется на сайте правительства.Так канцлер ответил на вопрос обеспокоенной женщины, упомянувшей нашедшую широкую поддержку инициативу политика Сары Вагенкнехт, которая выступает за переговоры и прекращение поставок оружия Киеву."Если говорить о переговорах, то должно быть что-то, что не является навязанным миром", - добавил Шольц.

https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

олаф шольц, владимир путин, в мире, германия, россия, москва, сара вагенкнехт