Рейтинг@Mail.ru
Шольц рассказал о телефонных звонках Путину - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 07.03.2023 (обновлено: 21:18 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sholts-1856500752.html
Шольц рассказал о телефонных звонках Путину
Шольц рассказал о телефонных звонках Путину - РИА Новости, 07.03.2023
Шольц рассказал о телефонных звонках Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T21:04
2023-03-07T21:18
олаф шольц
владимир путин
в мире
германия
россия
москва
сара вагенкнехт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205352_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_41215704c3fa7e68dc89c4fa1226f50b.jpg
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь."Я с ним с тех пор (с президентом РФ Владимиром Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году) провёл очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды", - подчеркнул канцлер в дискуссии с согражданами в городе Котбус, которая транслируется на сайте правительства.Так канцлер ответил на вопрос обеспокоенной женщины, упомянувшей нашедшую широкую поддержку инициативу политика Сары Вагенкнехт, которая выступает за переговоры и прекращение поставок оружия Киеву."Если говорить о переговорах, то должно быть что-то, что не является навязанным миром", - добавил Шольц.
https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8016d1d7d607103109f6b7208307a0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, владимир путин, в мире, германия, россия, москва, сара вагенкнехт
Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире, Германия, Россия, Москва, Сара Вагенкнехт
Шольц рассказал о телефонных звонках Путину

Шольц заявил, что за год очень много раз созванивался с Путиным и подолгу с ним говорил

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь.
"Я с ним с тех пор (с президентом РФ Владимиром Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году) провёл очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды", - подчеркнул канцлер в дискуссии с согражданами в городе Котбус, которая транслируется на сайте правительства.
Так канцлер ответил на вопрос обеспокоенной женщины, упомянувшей нашедшую широкую поддержку инициативу политика Сары Вагенкнехт, которая выступает за переговоры и прекращение поставок оружия Киеву.
"Если говорить о переговорах, то должно быть что-то, что не является навязанным миром", - добавил Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину
5 марта, 09:35
 
Олаф ШольцВладимир ПутинВ миреГерманияРоссияМоскваСара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала