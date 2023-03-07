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ВСУ использовали снаряды Excalibur при обстреле школы в Донецке

ВСУ использовали снаряды Excalibur при обстреле школы в Донецке - РИА Новости, 07.03.2023

ВСУ использовали снаряды Excalibur при обстреле школы в Донецке

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в ДНР, установил, что при обстреле донецкой школы номер 52 во... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T22:57

2023-03-07T22:57

2023-03-07T22:57

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в ДНР, установил, что при обстреле донецкой школы номер 52 во вторник украинские войска применили американский высокоточный снаряд M982 Excalibur, передает корреспондент РИА Новости. Школа номер 52, расположенная в Куйбышевском районе Донецка, была обстреляна 7 марта около 12.00 (совпадает с мск – ред.). В результате прилета была пробита стена здания школы и было повреждено остекление в холе первого этажа. Никто из учащихся и сотрудников учебного заведения не пострадал. На место обстрела оперативно прибыли представители экстренных служб и правоохранительных органов ДНР. В школе были обнаружены обломки и осколки боеприпаса. Все они были отправлены на экспертизу. Огонь по Донецку велся из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров с позиций ВСУ в районе Карловки.

https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856330253.html

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Школа в Донецке после обстрела ВСУ Украинские войска обстреляли школу в Донецке, применив высокоточный американский боеприпас M982 Excalibur. Он пробил стену здания, чудом никто из учащихся и преподавателей не пострадал. 2023-03-07T22:57 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире