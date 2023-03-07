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Мужчина в камуфляже и с муляжом автомата напугал жителей ростовских Шахт - РИА Новости, 07.03.2023
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16:49 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/shakhty-1856445844.html
Мужчина в камуфляже и с муляжом автомата напугал жителей ростовских Шахт
Мужчина в камуфляже и с муляжом автомата напугал жителей ростовских Шахт - РИА Новости, 07.03.2023
Мужчина в камуфляже и с муляжом автомата напугал жителей ростовских Шахт
Жители города Шахты Ростовской области сообщили в полицию о мужчине, гулявшем по улице в камуфляже и с "автоматом", который, как установили правоохранители,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:49
2023-03-07T16:49
происшествия
россия
ростовская область
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители города Шахты Ростовской области сообщили в полицию о мужчине, гулявшем по улице в камуфляже и с "автоматом", который, как установили правоохранители, оказался игрушечным, рассказал РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором по улице идет мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на автомат. "В отдел полиции №2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что на одной из улиц города замечен мужчина в камуфляже с предметом, похожим на оружие... Полицейскими установлены двое местных жителей в возрасте 27 лет, у одного из которых при себе был обнаружен пластиковый игрушечный автомат", - сказал он. В настоящее время оба мужчины доставлены в отдел полиции, проводится проверка.
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происшествия, россия, ростовская область, шахты
Происшествия, Россия, Ростовская область, Шахты
Мужчина в камуфляже и с муляжом автомата напугал жителей ростовских Шахт

В ростовских Шахтах задержали мужчину, гулявшего в камуфляже и с игрушечным автоматом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа военного снаряжения и амуниции в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители города Шахты Ростовской области сообщили в полицию о мужчине, гулявшем по улице в камуфляже и с "автоматом", который, как установили правоохранители, оказался игрушечным, рассказал РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором по улице идет мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на автомат.
"В отдел полиции №2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что на одной из улиц города замечен мужчина в камуфляже с предметом, похожим на оружие... Полицейскими установлены двое местных жителей в возрасте 27 лет, у одного из которых при себе был обнаружен пластиковый игрушечный автомат", - сказал он.
В настоящее время оба мужчины доставлены в отдел полиции, проводится проверка.
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