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Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку - РИА Новости, 07.03.2023
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15:52 07.03.2023 (обновлено: 16:04 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sdelka-1856429259.html
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку - РИА Новости, 07.03.2023
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку
Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:52
2023-03-07T16:04
в мире
украина
оон
владимир зеленский
антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 7 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН. "Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину", - сказано в сообщении. "В среду утром он встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продление черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - отмечается в нем. Это третий визит генсека на Украину за прошедший год, напомнили в ООН.Генсек вернется в Нью-Йорк в четверг во второй половине дня, сообщили в пресс-службе
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в мире, украина, оон, владимир зеленский, антониу гутерреш, зерновая сделка
В мире, Украина, ООН, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, зерновая сделка
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку

Генсек ООН Гутерреш 8 марта приедет в Киев для переговоров с Зеленским о зерновой сделке

© РИА Новости / Минобороны Турции | Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН.
"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину", - сказано в сообщении.
"В среду утром он встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продление черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - отмечается в нем. Это третий визит генсека на Украину за прошедший год, напомнили в ООН.
Генсек вернется в Нью-Йорк в четверг во второй половине дня, сообщили в пресс-службе
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаООНВладимир ЗеленскийАнтониу Гутеррешзерновая сделка
 
 
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