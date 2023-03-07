https://ria.ru/20230307/sdelka-1856429259.html
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку - РИА Новости, 07.03.2023
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку
Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:52
2023-03-07T15:52
2023-03-07T16:04
в мире
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оон
владимир зеленский
антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 7 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН. "Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину", - сказано в сообщении. "В среду утром он встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продление черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - отмечается в нем. Это третий визит генсека на Украину за прошедший год, напомнили в ООН.Генсек вернется в Нью-Йорк в четверг во второй половине дня, сообщили в пресс-службе
https://ria.ru/20230307/sdelka-1856339160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, владимир зеленский, антониу гутерреш, зерновая сделка
В мире, Украина, ООН, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, зерновая сделка
Гутерреш 8 марта обсудит с Зеленским зерновую сделку
Генсек ООН Гутерреш 8 марта приедет в Киев для переговоров с Зеленским о зерновой сделке