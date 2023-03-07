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СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке - РИА Новости, 07.03.2023
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12:13 07.03.2023 (обновлено: 14:46 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sdelka-1856339160.html
СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:13
2023-03-07T14:46
экономика
оон
россия
украина
зерновая сделка
стефан дюжаррик
антониу гуттереш
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона не вела диалог с Россией по этому вопросу.При этом источник отметил, что у Киева было понимание, что в переговорах с Москвой участвуют партнеры Украины.Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на продление соглашения. Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил РИА Новости, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик.На прошлой неделе МИД констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.
https://ria.ru/20230210/sdelka-1851106996.html
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html
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экономика, оон, россия, украина, зерновая сделка, стефан дюжаррик, антониу гуттереш
Экономика, ООН, Россия, Украина, зерновая сделка, Стефан Дюжаррик, Антониу Гуттереш
СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке

Reuters: Украина без участия России ведет переговоры по продлению продуктовой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
«
"Украина начала с партнерами онлайн-переговоры, которые направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки", — говорится в публикации.
Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона не вела диалог с Россией по этому вопросу.
При этом источник отметил, что у Киева было понимание, что в переговорах с Москвой участвуют партнеры Украины.
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Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на продление соглашения. Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил РИА Новости, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик.
На прошлой неделе МИД констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.

Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

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ЭкономикаООНРоссияУкраиназерновая сделкаСтефан ДюжаррикАнтониу Гуттереш
 
 
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