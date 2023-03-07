https://ria.ru/20230307/sdelka-1856339160.html

СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке

СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке

Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:13

2023-03-07T12:13

2023-03-07T14:46

экономика

оон

россия

украина

зерновая сделка

стефан дюжаррик

антониу гуттереш

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона не вела диалог с Россией по этому вопросу.При этом источник отметил, что у Киева было понимание, что в переговорах с Москвой участвуют партнеры Украины.Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на продление соглашения. Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил РИА Новости, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик.На прошлой неделе МИД констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.

https://ria.ru/20230210/sdelka-1851106996.html

https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, оон, россия, украина, зерновая сделка, стефан дюжаррик, антониу гуттереш