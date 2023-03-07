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Роскомнадзор проверит возможную утечку данных пользователей "СберПраво" - РИА Новости, 07.03.2023
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12:32 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/sberpravo-1856344951.html
Роскомнадзор проверит возможную утечку данных пользователей "СберПраво"
Роскомнадзор проверит возможную утечку данных пользователей "СберПраво" - РИА Новости, 07.03.2023
Роскомнадзор проверит возможную утечку данных пользователей "СберПраво"
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", однако уведомления о... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:32
2023-03-07T12:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сбербанк россии
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", однако уведомления о произошедшем пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", - заявили в ведомстве. "По состоянию на 11.00 7 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило", - добавили там. В компании ранее во вторник сообщали, что проверяют информацию о якобы утечке своих данных; подобные сообщения могут исходить от мошенников, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных. "СберПраво" - онлайн-сервис для получения правовой помощи, запущен в ноябре 2021 года. Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между Сбербанком, Федеральной палатой адвокатов России и Федеральной нотариальной палатой. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов.
https://ria.ru/20230301/skyeng-1855070203.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, федеральная нотариальная палата
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Сбербанк России, Федеральная нотариальная палата
Роскомнадзор проверит возможную утечку данных пользователей "СберПраво"

Роскомнадзор проверит возможную утечку данных пользователей онлайн-сервиса "СберПраво"

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", однако уведомления о произошедшем пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", - заявили в ведомстве.
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"По состоянию на 11.00 7 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило", - добавили там.
В компании ранее во вторник сообщали, что проверяют информацию о якобы утечке своих данных; подобные сообщения могут исходить от мошенников, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных.
"СберПраво" - онлайн-сервис для получения правовой помощи, запущен в ноябре 2021 года. Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между Сбербанком, Федеральной палатой адвокатов России и Федеральной нотариальной палатой. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сбербанк РоссииФедеральная нотариальная палата
 
 
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