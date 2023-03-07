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Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе
Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе - РИА Новости, 07.03.2023
Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе
Сотрудники полиции задержали в офисе Сбербанка в Анапе женщину, которая пыталась поджечь туалет в отделении банка, сообщили РИА Новости в городском ОМВД. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:48
2023-03-07T15:48
2023-03-07T15:48
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в офисе Сбербанка в Анапе женщину, которая пыталась поджечь туалет в отделении банка, сообщили РИА Новости в городском ОМВД. В местных телеграм-каналах очевидцы распространили информацию о том, что во вторник в отделении Сбербанка в Анапе женщина устроила дебош. На разошедшихся фото видно разлитую на полу офиса зеленку. Также утверждалось, что хулиганка выкрикивала экстремистские лозунги. В полиции подтвердили, что женщина пыталась поджечь туалет в отделении банка. При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что женщина выкрикивала экстремистские лозунги, за которые ее можно было привлечь к ответственности.
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происшествия, анапа, россия, сбербанк россии, сбер
Происшествия, Анапа, Россия, Сбербанк России, Сбер
Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе
В Анапе полиция задержала женщину, которая пыталась поджечь туалет в отделении Сбера
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в офисе Сбербанка в Анапе женщину, которая пыталась поджечь туалет в отделении банка, сообщили РИА Новости в городском ОМВД.
В местных телеграм-каналах очевидцы распространили информацию о том, что во вторник в отделении Сбербанка в Анапе женщина устроила дебош. На разошедшихся фото видно разлитую на полу офиса зеленку. Также утверждалось, что хулиганка выкрикивала экстремистские лозунги.
«
"Женщина была задержана сотрудниками полиции, в отношении нее составлен протокол об административных правонарушениях по статье 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство)", - прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.
В полиции подтвердили, что женщина пыталась поджечь туалет в отделении банка. При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что женщина выкрикивала экстремистские лозунги, за которые ее можно было привлечь к ответственности.
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