https://ria.ru/20230307/sber-1856427639.html

Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе

Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе - РИА Новости, 07.03.2023

Полиция задержала женщину, устроившую дебош в отделении Сбербанка в Анапе

Сотрудники полиции задержали в офисе Сбербанка в Анапе женщину, которая пыталась поджечь туалет в отделении банка, сообщили РИА Новости в городском ОМВД. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:48

2023-03-07T15:48

2023-03-07T15:48

происшествия

анапа

россия

сбербанк россии

сбер

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в офисе Сбербанка в Анапе женщину, которая пыталась поджечь туалет в отделении банка, сообщили РИА Новости в городском ОМВД. В местных телеграм-каналах очевидцы распространили информацию о том, что во вторник в отделении Сбербанка в Анапе женщина устроила дебош. На разошедшихся фото видно разлитую на полу офиса зеленку. Также утверждалось, что хулиганка выкрикивала экстремистские лозунги. В полиции подтвердили, что женщина пыталась поджечь туалет в отделении банка. При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что женщина выкрикивала экстремистские лозунги, за которые ее можно было привлечь к ответственности.

https://ria.ru/20230307/buksirovka-1856393314.html

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происшествия, анапа, россия, сбербанк россии, сбер