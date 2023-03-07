https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856452551.html

Источник: бывший оператор "Сахалина-1" прекратил работу из-за санкций

Источник: бывший оператор "Сахалина-1" прекратил работу из-за санкций - РИА Новости, 07.03.2023

Источник: бывший оператор "Сахалина-1" прекратил работу из-за санкций

Бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegas Limited ("дочка" ExxonMobil, США) прекратил работу в проекте из-за антироссийских санкций Запада, сообщил РИА... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:16

2023-03-07T17:16

2023-03-07T17:16

экономика

россия

сахалинская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

генеральная прокуратура рф

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegas Limited ("дочка" ExxonMobil, США) прекратил работу в проекте из-за антироссийских санкций Запада, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами судебного разбирательства. В то же время, уточнил он, суд не смог признать эти причины объективными, так как подобные ограничения были приняты в нарушение статьи 41-го устава ООН. Кроме того, другие члены консорциума (Индия, Япония) отказались выполнять требования санкций и высказали готовность продолжить участие в проекте. "Поэтому доводы Exxon Neftegas Limited о наличии обстоятельств форс-мажора являются необоснованными и противоречивыми. О чем и указал суд", - добавил источник. Ранее сообщалось, что теперь уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil, США) владел его долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В феврале в пресс-службе судебной системы Сахалинской области сообщили РИА Новости, что Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин-1", о взыскании задолженности по налогам и пеням почти на 15,5 миллиарда рублей. Согласно информации по делу, истцами выступили Генеральная прокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком - Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами были назначены областное правительство и региональное управление ФНС. Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области по решению суда арестовало активы Exxon Neftegas Limited.

https://ria.ru/20230228/isk-1854832810.html

https://ria.ru/20230306/nefteprodukty-1856226952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сахалинская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), генеральная прокуратура рф, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, сша