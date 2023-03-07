Рейтинг@Mail.ru
Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 07.03.2023 (обновлено: 15:58 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856419344.html
Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции
Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 07.03.2023
Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции
Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом прокомментировал западные санкции пословицей. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:21
2023-03-07T15:58
политика
россия
сша
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856373535_0:371:2981:2047_1920x0_80_0_0_aa36b9c5277cb44e339b449e1399a6f6.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом прокомментировал западные санкции пословицей.Президент напомнил, что благодаря профессионализму банковского сообщества, правительственных структур и усилиям Центрального банка стране удалось преодолеть все сложности и препятствия, возникшие из-за действий Запада.Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Вашингтона и Брюсселя и в политике, и в экономике, отметил глава государства. При этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20230307/es-1856270701.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856373535_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_c40a8df85dcf296c64df19d426716fef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, владимир путин, герман греф, сбербанк россии
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России
Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции

Путин прокомментировал санкции пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом прокомментировал западные санкции пословицей.
«
"Не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации", — сказал глава государства.
Президент напомнил, что благодаря профессионализму банковского сообщества, правительственных структур и усилиям Центрального банка стране удалось преодолеть все сложности и препятствия, возникшие из-за действий Запада.
Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Вашингтона и Брюсселя и в политике, и в экономике, отметил глава государства. При этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российский дипломат заявил, что в ЕС будет копиться усталость от санкций
Вчера, 07:39
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала