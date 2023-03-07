https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856419344.html

Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции

Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 07.03.2023

Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции

Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом прокомментировал западные санкции пословицей. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:21

2023-03-07T15:21

2023-03-07T15:58

политика

россия

сша

владимир путин

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом прокомментировал западные санкции пословицей.Президент напомнил, что благодаря профессионализму банковского сообщества, правительственных структур и усилиям Центрального банка стране удалось преодолеть все сложности и препятствия, возникшие из-за действий Запада.Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Вашингтона и Брюсселя и в политике, и в экономике, отметил глава государства. При этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20230307/es-1856270701.html

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политика, россия, сша, владимир путин, герман греф, сбербанк россии