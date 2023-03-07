Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции
Путин прокомментировал санкции пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом прокомментировал западные санкции пословицей.
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"Не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации", — сказал глава государства.
Президент напомнил, что благодаря профессионализму банковского сообщества, правительственных структур и усилиям Центрального банка стране удалось преодолеть все сложности и препятствия, возникшие из-за действий Запада.
Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Вашингтона и Брюсселя и в политике, и в экономике, отметил глава государства. При этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.