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ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат - РИА Новости, 07.03.2023
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08:16 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856272645.html
ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат
ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат - РИА Новости, 07.03.2023
ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат
Евросоюз, утвердивший за год десять пакетов антироссийских санкций, на предстоящем этапе сосредоточится еще и на контроле за их соблюдением, считает исполняющий РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:16
2023-03-07T08:16
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз, утвердивший за год десять пакетов антироссийских санкций, на предстоящем этапе сосредоточится еще и на контроле за их соблюдением, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Больше года Брюссель штампует бесконечные санкции: не успевают евростолицы согласовать новый "пакет" рестрикций, почти сразу запускается работа над следующим. Для есовцев санкции превратились в самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы. Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется еще и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом", - сказал российский дипломат в интервью РИА Новости. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат

Постпред России при ЕС Логвинов: Евросоюз сосредоточится на соблюдении принятых санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз, утвердивший за год десять пакетов антироссийских санкций, на предстоящем этапе сосредоточится еще и на контроле за их соблюдением, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Больше года Брюссель штампует бесконечные санкции: не успевают евростолицы согласовать новый "пакет" рестрикций, почти сразу запускается работа над следующим. Для есовцев санкции превратились в самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы. Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется еще и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом", - сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Российский дипломат назвал новые санкции ЕС предсказуемыми
07:08
 
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