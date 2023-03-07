ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат
Постпред России при ЕС Логвинов: Евросоюз сосредоточится на соблюдении принятых санкций
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз, утвердивший за год десять пакетов антироссийских санкций, на предстоящем этапе сосредоточится еще и на контроле за их соблюдением, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Больше года Брюссель штампует бесконечные санкции: не успевают евростолицы согласовать новый "пакет" рестрикций, почти сразу запускается работа над следующим. Для есовцев санкции превратились в самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы. Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется еще и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом", - сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.