https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856272645.html

ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат

ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат - РИА Новости, 07.03.2023

ЕС сосредоточится на соблюдении санкций, сообщил дипломат

Евросоюз, утвердивший за год десять пакетов антироссийских санкций, на предстоящем этапе сосредоточится еще и на контроле за их соблюдением, считает исполняющий РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:16

2023-03-07T08:16

2023-03-07T08:16

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз, утвердивший за год десять пакетов антироссийских санкций, на предстоящем этапе сосредоточится еще и на контроле за их соблюдением, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Больше года Брюссель штампует бесконечные санкции: не успевают евростолицы согласовать новый "пакет" рестрикций, почти сразу запускается работа над следующим. Для есовцев санкции превратились в самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы. Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется еще и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом", - сказал российский дипломат в интервью РИА Новости. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856269312.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире