https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856269312.html
Российский дипломат назвал новые санкции ЕС предсказуемыми
Российский дипломат назвал новые санкции ЕС предсказуемыми - РИА Новости, 07.03.2023
Российский дипломат назвал новые санкции ЕС предсказуемыми
Содержание десятого пакета санкций Евросоюза против России было вполне предсказуемо, на практике эти ограничения мало что меняют для России, заявил в интервью... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:08
2023-03-07T07:08
2023-03-07T07:08
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Содержание десятого пакета санкций Евросоюза против России было вполне предсказуемо, на практике эти ограничения мало что меняют для России, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, отечественные компании к объявленным ограничениям были готовы еще и по той причине, что их доверие к Евросоюзу как торговому партнеру уже давно разрушено. "И если еще первые санкционные пакеты вызывали у российской стороны непонимание мотивов еэсовских действий, то чем дальше, тем абсурднее становились решения ЕС и его стран-членов", - сказал собеседник агентства. По мнению Логвинова, десятый пакет санкций и все последующие надо воспринимать как импульс для развития российской экономики. "В целом же десятый пакет, равно как все предыдущие и, скорее всего, последующие, следует воспринимать не как проблему, а как импульс для развития российской экономики. Хотя еэсовцы, вводя санкции, вряд ли ставили такую задачу", - заключил он. ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
Российский дипломат назвал новые санкции ЕС предсказуемыми
Дипломат Логвинов: новые санкции ЕС были предсказуемы и мало что меняют для России
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Содержание десятого пакета санкций Евросоюза против России было вполне предсказуемо, на практике эти ограничения мало что меняют для России, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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"Для России содержательное наполнение десятого пакета санкций было в значительной степени предсказуемым. Евросоюз в очередной раз расширил различные нелегитимные черные списки и экспортно-импортные ограничения, внес некоторые уточнения в свое законодательство. Да, ничего хорошего в этом нет. Однако на практике данные меры, если говорить, например, о торговле, мало что меняют, ведь многие цепочки поставок были прерваны еще задолго до введения формальных рестрикций, которые лишь зафиксировали статус-кво", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
По его словам, отечественные компании к объявленным ограничениям были готовы еще и по той причине, что их доверие к Евросоюзу как торговому партнеру уже давно разрушено. "И если еще первые санкционные пакеты вызывали у российской стороны непонимание мотивов еэсовских действий, то чем дальше, тем абсурднее становились решения ЕС и его стран-членов", - сказал собеседник агентства.
По мнению Логвинова, десятый пакет санкций и все последующие надо воспринимать как импульс для развития российской экономики.
"В целом же десятый пакет, равно как все предыдущие и, скорее всего, последующие, следует воспринимать не как проблему, а как импульс для развития российской экономики. Хотя еэсовцы, вводя санкции, вряд ли ставили такую задачу", - заключил он.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии
оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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