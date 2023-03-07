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США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон - РИА Новости, 07.03.2023
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23:39 07.03.2023 (обновлено: 23:42 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/samolety-1856513871.html
США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон
США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон - РИА Новости, 07.03.2023
США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон
США одобрили продажу Японии самолетов-разведчиков на 1,38 миллиарда долларов, сообщает Пентагон. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T23:39
2023-03-07T23:42
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США одобрили продажу Японии самолетов-разведчиков на 1,38 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.Ведомство указывает, что в Токио запросили до пяти самолетов, 12 двигателей, шесть терминалов тактической радиосистемы распределения информации и другое оборудование.
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сша, япония, министерство обороны сша, в мире, государственный департамент сша
США, Япония, Министерство обороны США, В мире, Государственный департамент США
США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон

Пентагон: США одобрили продажу Японии самолетов-разведчиков на 1,38 миллиарда долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США одобрили продажу Японии самолетов-разведчиков на 1,38 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.
«
"Госдеп одобрил возможную продажу правительству Японии самолетов раннего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye (AHE) и сопутствующего оборудования на 1,381 миллиарда долларов", - сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Ведомство указывает, что в Токио запросили до пяти самолетов, 12 двигателей, шесть терминалов тактической радиосистемы распределения информации и другое оборудование.
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