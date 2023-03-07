https://ria.ru/20230307/samolety-1856513871.html

США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон

США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон - РИА Новости, 07.03.2023

США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон

США одобрили продажу Японии самолетов-разведчиков на 1,38 миллиарда долларов, сообщает Пентагон. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T23:39

2023-03-07T23:39

2023-03-07T23:42

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США одобрили продажу Японии самолетов-разведчиков на 1,38 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.Ведомство указывает, что в Токио запросили до пяти самолетов, 12 двигателей, шесть терминалов тактической радиосистемы распределения информации и другое оборудование.

https://ria.ru/20230214/tomahawk-1851841556.html

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сша, япония, министерство обороны сша, в мире, государственный департамент сша