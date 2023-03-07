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Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом
Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом - РИА Новости, 07.03.2023
Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом
Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:00
2023-03-07T15:00
2023-03-07T17:01
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РИМ, 7 мар — РИА Новости. Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, пишет газета Corriere della Sera.Инцидент произошел во время отработки совместных маневров в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах на северо-восток от столицы. Как уточняется, один из самолетов производства итальянской компании SIAI-Marchetti упал на автомобиль в жилой застройке. По данным СМИ, пилот смог избежать падения на один из домов. В ста метрах от места крушения находился детский сад. Согласно опубликованным фотографиям, второй самолет разбился в поле.Оба пилота погибли на месте. Еще два самолета, участвовавшие в тренировочном полете, благополучно вернулись на базу. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рим, италия, в мире
Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом
Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом, оба пилота погибли
РИМ, 7 мар — РИА Новости.
Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, пишет газета Corriere della Sera
.
Инцидент произошел во время отработки совместных маневров в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах на северо-восток от столицы. Как уточняется, один из самолетов производства итальянской компании SIAI-Marchetti упал на автомобиль в жилой застройке. По данным СМИ, пилот смог избежать падения на один из домов. В ста метрах от места крушения находился детский сад.
Согласно опубликованным фотографиям, второй самолет разбился в поле.
Оба пилота погибли на месте. Еще два самолета, участвовавшие в тренировочном полете, благополучно вернулись на базу. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.
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