https://ria.ru/20230307/samolety-1856412965.html

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом - РИА Новости, 07.03.2023

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:00

2023-03-07T15:00

2023-03-07T17:01

рим

италия

в мире

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РИМ, 7 мар — РИА Новости. Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, пишет газета Corriere della Sera.Инцидент произошел во время отработки совместных маневров в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах на северо-восток от столицы. Как уточняется, один из самолетов производства итальянской компании SIAI-Marchetti упал на автомобиль в жилой застройке. По данным СМИ, пилот смог избежать падения на один из домов. В ста метрах от места крушения находился детский сад. Согласно опубликованным фотографиям, второй самолет разбился в поле.Оба пилота погибли на месте. Еще два самолета, участвовавшие в тренировочном полете, благополучно вернулись на базу. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.

https://ria.ru/20230307/belorussiya-1856345674.html

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рим, италия, в мире