В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет
МИД Украины отверг обвинения в причастности к атаке на российский самолет А-50 под Минском
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском.
Ранее во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что атака российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском была проведена силами "местных партизан".
"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", - написал Николенко на своей странице в социальной сети.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.