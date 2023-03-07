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В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:17 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/samolet-1856471874.html
В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет
В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет - РИА Новости, 07.03.2023
В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет
Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:17
2023-03-07T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
олег николенко
мид украины
украина
а-50
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском. Ранее во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что атака российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском была проведена силами "местных партизан". "Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", - написал Николенко на своей странице в социальной сети.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет. Во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html
https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег николенко, мид украины, украина, а-50, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Николенко, МИД Украины, Украина, А-50, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет

МИД Украины отверг обвинения в причастности к атаке на российский самолет А-50 под Минском

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском.
Ранее во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что атака российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском была проведена силами "местных партизан".
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"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", - написал Николенко на своей странице в социальной сети.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
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Во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОлег НиколенкоМИД УкраиныУкраинаА-50Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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