https://ria.ru/20230307/samolet-1856471874.html

В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет

В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет - РИА Новости, 07.03.2023

В Киеве отрицают обвинения в причастности к атаке на российский самолет

Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:17

2023-03-07T18:17

2023-03-07T18:17

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

александр лукашенко

олег николенко

мид украины

украина

а-50

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском. Ранее во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что атака российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском была проведена силами "местных партизан". "Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", - написал Николенко на своей странице в социальной сети.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет. Во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html

https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856349289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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