https://ria.ru/20230307/ryba-1856343224.html

Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству

Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству - РИА Новости, 07.03.2023

Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству

Россия и Китай возобновили прямые переговоры в области рыболовства после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:27

2023-03-07T12:27

2023-03-07T12:27

экономика

китай

россия

чжухай

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай возобновили прямые переговоры в области рыболовства после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства. "После длительного перерыва российская делегация по приглашению китайской стороны прибыла в город Чжухай (Китай) для проведения тридцать первой сессии смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Комиссия создана для реализации соглашения между правительством СССР и правительством КНР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 4 октября 1988 года", - говорится в сообщении. "Глава китайской делегации отметил, что российско-китайские отношения в области рыболовства являются приоритетными, в связи с чем визит российских представителей является первым среди иностранных делегаций после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19", - отмечается там. Страны рассмотрят вопросы совместной охраны осетра и лосося в пограничных водах рек Амур и Уссури и предложения по восстановлению их запасов с помощью выпуска молоди. Стороны обсудят вопросы по обмену научными данными для регулирования рыболовства и изучения запасов биоресурсов в реках, которые имеют важное значение для приграничных территорий. "В 2023 году исполнится 35 лет сотрудничеству между Россией и Китаем в области рыболовства. Полученный опыт взаимодействия позволяет в долгосрочной перспективе планировать рыболовную деятельность и преумножать рыбные запасы", - отмечает Росрыболовство.

https://ria.ru/20230222/ryba-1853576047.html

https://ria.ru/20221231/ryba-1842595853.html

китай

россия

чжухай

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экономика, китай, россия, чжухай, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)