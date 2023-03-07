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Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству - РИА Новости, 07.03.2023
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12:27 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ryba-1856343224.html
Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству
Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству - РИА Новости, 07.03.2023
Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству
Россия и Китай возобновили прямые переговоры в области рыболовства после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:27
2023-03-07T12:27
экономика
китай
россия
чжухай
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай возобновили прямые переговоры в области рыболовства после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства. "После длительного перерыва российская делегация по приглашению китайской стороны прибыла в город Чжухай (Китай) для проведения тридцать первой сессии смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Комиссия создана для реализации соглашения между правительством СССР и правительством КНР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 4 октября 1988 года", - говорится в сообщении. "Глава китайской делегации отметил, что российско-китайские отношения в области рыболовства являются приоритетными, в связи с чем визит российских представителей является первым среди иностранных делегаций после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19", - отмечается там. Страны рассмотрят вопросы совместной охраны осетра и лосося в пограничных водах рек Амур и Уссури и предложения по восстановлению их запасов с помощью выпуска молоди. Стороны обсудят вопросы по обмену научными данными для регулирования рыболовства и изучения запасов биоресурсов в реках, которые имеют важное значение для приграничных территорий. "В 2023 году исполнится 35 лет сотрудничеству между Россией и Китаем в области рыболовства. Полученный опыт взаимодействия позволяет в долгосрочной перспективе планировать рыболовную деятельность и преумножать рыбные запасы", - отмечает Росрыболовство.
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китай
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экономика, китай, россия, чжухай, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Китай, Россия, Чжухай, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству

Россия и Китай возобновили прямые переговоры по рыболовству после снятия ограничений

© РИА Новости / СтрингерРыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай возобновили прямые переговоры в области рыболовства после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства.
"После длительного перерыва российская делегация по приглашению китайской стороны прибыла в город Чжухай (Китай) для проведения тридцать первой сессии смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Комиссия создана для реализации соглашения между правительством СССР и правительством КНР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 4 октября 1988 года", - говорится в сообщении.
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"Глава китайской делегации отметил, что российско-китайские отношения в области рыболовства являются приоритетными, в связи с чем визит российских представителей является первым среди иностранных делегаций после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19", - отмечается там.
Страны рассмотрят вопросы совместной охраны осетра и лосося в пограничных водах рек Амур и Уссури и предложения по восстановлению их запасов с помощью выпуска молоди. Стороны обсудят вопросы по обмену научными данными для регулирования рыболовства и изучения запасов биоресурсов в реках, которые имеют важное значение для приграничных территорий.
"В 2023 году исполнится 35 лет сотрудничеству между Россией и Китаем в области рыболовства. Полученный опыт взаимодействия позволяет в долгосрочной перспективе планировать рыболовную деятельность и преумножать рыбные запасы", - отмечает Росрыболовство.
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ЭкономикаКитайРоссияЧжухайФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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