https://ria.ru/20230307/rossiya-1856273533.html

России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне

России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне - РИА Новости, 07.03.2023

России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне

Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:25

2023-03-07T08:25

2023-03-07T09:26

россия

хьюстон

роснефть

газпром

лукойл

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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр Захаров, Генеральный консул России в американском Хьюстоне, где открылся форум.Он подчеркнул, что это первый случай, когда представителей России, входящей в "Большую нефтяную тройку", официально не пригласили на мероприятие.В этой связи возникает вопрос, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей, указал Захаров.Он напомнил, что в разные годы на конференции с большим успехом при переполненном зале выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла".Организаторы конференции пока никак официально не прокомментировали неучастие официальных представителей России, заключил Захаров.

https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html

https://ria.ru/20230307/aktivy-1856261996.html

россия

хьюстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, хьюстон, роснефть, газпром, лукойл