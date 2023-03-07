Рейтинг@Mail.ru
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 07.03.2023 (обновлено: 09:26 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/rossiya-1856273533.html
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне - РИА Новости, 07.03.2023
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне
Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:25
2023-03-07T09:26
россия
хьюстон
роснефть
газпром
лукойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280030_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_877d7a921491b38ad31c0a2385b6f5d8.jpg
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр Захаров, Генеральный консул России в американском Хьюстоне, где открылся форум.Он подчеркнул, что это первый случай, когда представителей России, входящей в "Большую нефтяную тройку", официально не пригласили на мероприятие.В этой связи возникает вопрос, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей, указал Захаров.Он напомнил, что в разные годы на конференции с большим успехом при переполненном зале выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла".Организаторы конференции пока никак официально не прокомментировали неучастие официальных представителей России, заключил Захаров.
https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html
https://ria.ru/20230307/aktivy-1856261996.html
россия
хьюстон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280030_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_10215d0e4d59710e571eb56993ffd609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хьюстон, роснефть, газпром, лукойл
Россия, Хьюстон, Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне

Генконсул Захаров: Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek

© AFP 2023 / Mark FelixУчастники энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне
Участники энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Mark Felix
Участники энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр Захаров, Генеральный консул России в американском Хьюстоне, где открылся форум.
«
"Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. <...> Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что это первый случай, когда представителей России, входящей в "Большую нефтяную тройку", официально не пригласили на мероприятие.
В этой связи возникает вопрос, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей, указал Захаров.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
18 января, 19:21
Он напомнил, что в разные годы на конференции с большим успехом при переполненном зале выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла".
Организаторы конференции пока никак официально не прокомментировали неучастие официальных представителей России, заключил Захаров.

CERAWeek — самая крупная и авторитетная международная конференция по вопросам энергетики. Она ежегодно проходит в Хьюстоне. На форуме собираются тысячи участников со всего мира, включая представителей различных ведомств, отраслевых компаний и экспертного сообщества. В этом году конференция пройдет с 6 по 10 марта. Главной темой заявлена "Навигация по турбулентному миру: энергия, климат и безопасность". Заметным отличием от прошлогодней формулировки стал уход от фокуса на инновации к вопросам безопасности.

Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных российских активов
03:08
 
РоссияХьюстонРоснефтьГазпромЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала