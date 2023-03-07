https://ria.ru/20230307/rossiya-1856273533.html
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне - РИА Новости, 07.03.2023
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне
Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:25
2023-03-07T08:25
2023-03-07T09:26
россия
хьюстон
роснефть
газпром
лукойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280030_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_877d7a921491b38ad31c0a2385b6f5d8.jpg
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр Захаров, Генеральный консул России в американском Хьюстоне, где открылся форум.Он подчеркнул, что это первый случай, когда представителей России, входящей в "Большую нефтяную тройку", официально не пригласили на мероприятие.В этой связи возникает вопрос, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей, указал Захаров.Он напомнил, что в разные годы на конференции с большим успехом при переполненном зале выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла".Организаторы конференции пока никак официально не прокомментировали неучастие официальных представителей России, заключил Захаров.
https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html
https://ria.ru/20230307/aktivy-1856261996.html
россия
хьюстон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280030_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_10215d0e4d59710e571eb56993ffd609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хьюстон, роснефть, газпром, лукойл
Россия, Хьюстон, Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ
России отказали в участии в энергетической конференции в Хьюстоне
Генконсул Захаров: Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию российских участников, сообщил РИА Новости Александр Захаров, Генеральный консул России в американском Хьюстоне, где открылся форум.
«
"Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. <...> Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что это первый случай, когда представителей России, входящей в "Большую нефтяную тройку", официально не пригласили на мероприятие.
В этой связи возникает вопрос, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей, указал Захаров.
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Он напомнил, что в разные годы на конференции с большим успехом при переполненном зале выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — "Роснефти
", "Газпрома
", "Лукойла
".
Организаторы конференции пока никак официально не прокомментировали неучастие официальных представителей России, заключил Захаров.
CERAWeek — самая крупная и авторитетная международная конференция по вопросам энергетики. Она ежегодно проходит в Хьюстоне. На форуме собираются тысячи участников со всего мира, включая представителей различных ведомств, отраслевых компаний и экспертного сообщества. В этом году конференция пройдет с 6 по 10 марта. Главной темой заявлена "Навигация по турбулентному миру: энергия, климат и безопасность". Заметным отличием от прошлогодней формулировки стал уход от фокуса на инновации к вопросам безопасности.
Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных российских активов