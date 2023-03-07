https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html
Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны
Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны - РИА Новости, 07.03.2023
Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны
Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T04:06
2023-03-07T04:06
2023-03-07T11:17
испания
великобритания
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
латвия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он также отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой, игнорируя запросы Росфинмониторинга. Как полагает Негляд, нарушение обмена информации между странами может привести к серьезным последствиям. "В начале увеличение преступности в странах, игнорирующих наши запросы, а потом и иные негативные последствия, связанные с общим повышением уровня преступности", - пояснил он. "Преступники быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено. И таким слабым звеном легко может стать такая несотрудничающая страна", - считает Негляд. "Задача государства – выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать", - добавил он. "Быть серой зоной неправильно. В бизнесе должна быть здоровая конкуренция. Если мы допустим, что у нас не будет прозрачной финансовой сферы, если государство не будет бороться с теми, кто злоупотребляет правом, совершает финансовые преступления - то о конкуренции можно забыть. Потому что ни один добросовестный бизнесмен не сможет конкурировать с другим, который работает в серой зоне", - заключил Негляд. Читайте полный текст интервью >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, великобритания, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), латвия
Испания, Великобритания, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Латвия
Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны
Замглавы Росфинмониторинга назвал популярные страны для отмывания преступных средств
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
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"До 2022 года – это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее. Это Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких странах сейчас отмывается основной объем преступных средств, выведенных из России.
Он также отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой, игнорируя запросы Росфинмониторинга. Как полагает Негляд, нарушение обмена информации между странами может привести к серьезным последствиям. "В начале увеличение преступности в странах, игнорирующих наши запросы, а потом и иные негативные последствия, связанные с общим повышением уровня преступности", - пояснил он.
"Преступники быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено. И таким слабым звеном легко может стать такая несотрудничающая страна", - считает Негляд.
"Задача государства – выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать", - добавил он.
"Быть серой зоной неправильно. В бизнесе должна быть здоровая конкуренция. Если мы допустим, что у нас не будет прозрачной финансовой сферы, если государство не будет бороться с теми, кто злоупотребляет правом, совершает финансовые преступления - то о конкуренции можно забыть. Потому что ни один добросовестный бизнесмен не сможет конкурировать с другим, который работает в серой зоне", - заключил Негляд.
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