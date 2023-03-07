https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html

Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны

Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны - РИА Новости, 07.03.2023

Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны

Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T04:06

2023-03-07T04:06

2023-03-07T11:17

испания

великобритания

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

латвия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он также отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой, игнорируя запросы Росфинмониторинга. Как полагает Негляд, нарушение обмена информации между странами может привести к серьезным последствиям. "В начале увеличение преступности в странах, игнорирующих наши запросы, а потом и иные негативные последствия, связанные с общим повышением уровня преступности", - пояснил он. "Преступники быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено. И таким слабым звеном легко может стать такая несотрудничающая страна", - считает Негляд. "Задача государства – выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать", - добавил он. "Быть серой зоной неправильно. В бизнесе должна быть здоровая конкуренция. Если мы допустим, что у нас не будет прозрачной финансовой сферы, если государство не будет бороться с теми, кто злоупотребляет правом, совершает финансовые преступления - то о конкуренции можно забыть. Потому что ни один добросовестный бизнесмен не сможет конкурировать с другим, который работает в серой зоне", - заключил Негляд. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230201/moshenniki-1848908208.html

испания

великобритания

латвия

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испания, великобритания, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), латвия