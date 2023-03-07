https://ria.ru/20230307/rogozin-1856417029.html

Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены

Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены - РИА Новости, 07.03.2023

Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены

Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:35

2023-03-07T15:35

2023-03-07T15:35

культура

дмитрий рогозин

музыка

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны. Композиция получила название "Сердце матери". По сюжету клипа русская семья столкнулась с двумя войнами – Гражданской и Великой отечественной. Их потомки в будущем также приняли участие в боевых действиях. Татьяна Рогозина – автор и исполнитель песен. Кроме того, она написала композиции для Александра Маршала, Авраама Руссо, Зары и многих других. Ранее Дмитрий Песков высказался о современных патриотических песнях. Он подчеркнул, что талантливые произведения заслуживают высокой оценки.

https://ria.ru/20220724/pesnya-1804596153.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий рогозин, музыка