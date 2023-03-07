https://ria.ru/20230307/rogozin-1856417029.html
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены - РИА Новости, 07.03.2023
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены
Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:35
2023-03-07T15:35
2023-03-07T15:35
культура
дмитрий рогозин
музыка
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны. Композиция получила название "Сердце матери". По сюжету клипа русская семья столкнулась с двумя войнами – Гражданской и Великой отечественной. Их потомки в будущем также приняли участие в боевых действиях. Татьяна Рогозина – автор и исполнитель песен. Кроме того, она написала композиции для Александра Маршала, Авраама Руссо, Зары и многих других. Ранее Дмитрий Песков высказался о современных патриотических песнях. Он подчеркнул, что талантливые произведения заслуживают высокой оценки.
https://ria.ru/20220724/pesnya-1804596153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, музыка
Культура, Дмитрий Рогозин, Музыка
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены
Дмитрий Рогозин выложил патриотический клип на песню жены "Сердце матери"
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны. Композиция получила название "Сердце матери".
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"Семь лет назад моя жена Татьяна написала слова и музыку этой песни. Кубанский казачий хор ее мастерски исполнил, а я помог рассказать об истории одной семьи, пережившей две войны", – подписал ролик Рогозин в своем Telegram-канале.
По сюжету клипа русская семья столкнулась с двумя войнами – Гражданской и Великой отечественной. Их потомки в будущем также приняли участие в боевых действиях.
Татьяна Рогозина – автор и исполнитель песен. Кроме того, она написала композиции для Александра Маршала, Авраама Руссо, Зары и многих других.
Ранее Дмитрий Песков высказался
о современных патриотических песнях. Он подчеркнул, что талантливые произведения заслуживают высокой оценки.
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