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Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены - РИА Новости, 07.03.2023
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Культура
 
15:35 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/rogozin-1856417029.html
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены - РИА Новости, 07.03.2023
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены
Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:35
2023-03-07T15:35
культура
дмитрий рогозин
музыка
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны. Композиция получила название "Сердце матери". По сюжету клипа русская семья столкнулась с двумя войнами – Гражданской и Великой отечественной. Их потомки в будущем также приняли участие в боевых действиях. Татьяна Рогозина – автор и исполнитель песен. Кроме того, она написала композиции для Александра Маршала, Авраама Руссо, Зары и многих других. Ранее Дмитрий Песков высказался о современных патриотических песнях. Он подчеркнул, что талантливые произведения заслуживают высокой оценки.
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дмитрий рогозин, музыка
Культура, Дмитрий Рогозин, Музыка
Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены

Дмитрий Рогозин выложил патриотический клип на песню жены "Сердце матери"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРуководитель группы военных советников "Царские волки", бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости
Руководитель группы военных советников Царские волки, бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и гендиректор научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился патриотическим клипом на песню жены Татьяны. Композиция получила название "Сердце матери".
«

"Семь лет назад моя жена Татьяна написала слова и музыку этой песни. Кубанский казачий хор ее мастерски исполнил, а я помог рассказать об истории одной семьи, пережившей две войны", – подписал ролик Рогозин в своем Telegram-канале.

По сюжету клипа русская семья столкнулась с двумя войнами – Гражданской и Великой отечественной. Их потомки в будущем также приняли участие в боевых действиях.
Татьяна Рогозина – автор и исполнитель песен. Кроме того, она написала композиции для Александра Маршала, Авраама Руссо, Зары и многих других.
Ранее Дмитрий Песков высказался о современных патриотических песнях. Он подчеркнул, что талантливые произведения заслуживают высокой оценки.
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