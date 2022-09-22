https://ria.ru/20220922/peskov-1818668288.html
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей - РИА Новости, 22.09.2022
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:38
2022-09-22T13:38
2022-09-22T13:38
культура
россия
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки."Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все что, я могу сказать", - сказал Песков на вопрос как оценивают в Кремле песню "Встанем" певца SHAMAN и других исполнителей.
https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Культура, Россия, Общество
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей
Песков заявил, что талантливые патриотичные произведения заслуживают высокой оценки
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки.
"Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все что, я могу сказать", - сказал Песков на вопрос как оценивают в Кремле песню "Встанем" певца SHAMAN и других исполнителей.