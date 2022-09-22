https://ria.ru/20220922/peskov-1818668288.html

Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей

Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей - РИА Новости, 22.09.2022

Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:38

2022-09-22T13:38

2022-09-22T13:38

культура

россия

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки."Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все что, я могу сказать", - сказал Песков на вопрос как оценивают в Кремле песню "Встанем" певца SHAMAN и других исполнителей.

https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество