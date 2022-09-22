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Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220922/peskov-1818668288.html
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей - РИА Новости, 22.09.2022
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:38
2022-09-22T13:38
культура
россия
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки."Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все что, я могу сказать", - сказал Песков на вопрос как оценивают в Кремле песню "Встанем" певца SHAMAN и других исполнителей.
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Культура, Россия, Общество
13:38 22.09.2022
 
Песков оценил патриотичные песни современных исполнителей

Песков заявил, что талантливые патриотичные произведения заслуживают высокой оценки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки.
"Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все что, я могу сказать", - сказал Песков на вопрос как оценивают в Кремле песню "Встанем" певца SHAMAN и других исполнителей.
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