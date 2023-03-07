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Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана - РИА Новости, 07.03.2023
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана
Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен отреагировал в Twitter на сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:01
2023-03-07T16:01
2023-03-07T17:47
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен отреагировал в Twitter на сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую.По словам ветерана, для Запада жизнь украинцев не стоит ничего, поэтому их отправят на убой без колебаний.Как сообщал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет, больных и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, Киев, Россия, В мире
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана
Ветерана ВС США Дрейвена разъярило решение Зеленского отправить больных и раненых в бой