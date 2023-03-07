Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана

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"Никто из них (солдат ВСУ. — Прим. ред.) больше не хочет воевать. На данный момент только Россия может спасти этих людей. <…> Я не знаю, может быть, это потому, что когда-то я тоже был военным, но я чувствую, как у меня кровь закипает в жилах, я не могу выразить словами, как я зол", — написал он.