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Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 07.03.2023 (обновлено: 17:47 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/reshenie-1856431396.html
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана - РИА Новости, 07.03.2023
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана
Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен отреагировал в Twitter на сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:01
2023-03-07T17:47
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы сша
киев
россия
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен отреагировал в Twitter на сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую.По словам ветерана, для Запада жизнь украинцев не стоит ничего, поэтому их отправят на убой без колебаний.Как сообщал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет, больных и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, киев, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, Киев, Россия, В мире
Решение Зеленского привело в ярость американского ветерана

Ветерана ВС США Дрейвена разъярило решение Зеленского отправить больных и раненых в бой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен отреагировал в Twitter на сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую.
«

"Никто из них (солдат ВСУ. — Прим. ред.) больше не хочет воевать. На данный момент только Россия может спасти этих людей. <…> Я не знаю, может быть, это потому, что когда-то я тоже был военным, но я чувствую, как у меня кровь закипает в жилах, я не могу выразить словами, как я зол", — написал он.

По словам ветерана, для Запада жизнь украинцев не стоит ничего, поэтому их отправят на убой без колебаний.
Как сообщал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет, больных и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАКиевРоссияВ мире
 
 
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