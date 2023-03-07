https://ria.ru/20230307/raysner-1856292954.html

Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске

Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске - РИА Новости, 07.03.2023

Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске

Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:26

2023-03-07T10:26

2023-03-07T10:26

в мире

украина

артемовск

австрия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский полковник Маркус Рейснер.По словам командующего гвардией Вооруженных сил Австрии, российские силы уже контролируют все главные дороги, и для ВСУ существует только возможность отступления через поля и луга на западе.Райснер также заметил, что последние недели значительно ограничили наступательные возможности Украины.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html

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артемовск

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, артемовск, австрия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bild