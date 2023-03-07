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Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске - РИА Новости, 07.03.2023
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10:26 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/raysner-1856292954.html
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске - РИА Новости, 07.03.2023
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске
Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:26
2023-03-07T10:26
в мире
украина
артемовск
австрия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский полковник Маркус Рейснер.По словам командующего гвардией Вооруженных сил Австрии, российские силы уже контролируют все главные дороги, и для ВСУ существует только возможность отступления через поля и луга на западе.Райснер также заметил, что последние недели значительно ограничили наступательные возможности Украины.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html
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В мире, Украина, Артемовск, Австрия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Bild
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске

Австрийский полковник Райснер: основной контингент ВСУ уже вывели из Артемовска

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский полковник Маркус Рейснер.
По словам командующего гвардией Вооруженных сил Австрии, российские силы уже контролируют все главные дороги, и для ВСУ существует только возможность отступления через поля и луга на западе.
«
"Город скоро падет. Масса украинских солдат уже выведена из города. Отход уже начался две недели назад. <...> Благодаря продолжающемуся давлению в Артемовске, российские войска смогли предотвратить наступление Украины в районе Мелитополя, которое планировалось в конце прошлой осени", — заявил он.
Райснер также заметил, что последние недели значительно ограничили наступательные возможности Украины.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
СМИ: боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска "маленькими группами"
03:39
 
В миреУкраинаАртемовскАвстрияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныBild
 
 
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