https://ria.ru/20230307/raysner-1856292954.html
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске - РИА Новости, 07.03.2023
Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске
Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:26
2023-03-07T10:26
2023-03-07T10:26
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украина
артемовск
австрия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
bild
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска в скором времени возьмут Артемовск под контроль, в то время как силы киевского режима уже начали отступление, заявил порталу RND австрийский полковник Маркус Рейснер.По словам командующего гвардией Вооруженных сил Австрии, российские силы уже контролируют все главные дороги, и для ВСУ существует только возможность отступления через поля и луга на западе.Райснер также заметил, что последние недели значительно ограничили наступательные возможности Украины.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Австрийский полковник сообщил Украине плохие новости об Артемовске
Австрийский полковник Райснер: основной контингент ВСУ уже вывели из Артемовска