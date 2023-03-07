https://ria.ru/20230307/rassledovanie-1856502145.html
Полянский прокомментировал публикацию NYT о диверсии на "Северных потоках"
Полянский прокомментировал публикацию NYT о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.03.2023
Полянский прокомментировал публикацию NYT о диверсии на "Северных потоках"
Голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет в СБ ООН до конца РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T21:21
2023-03-07T21:21
2023-03-07T21:30
россия
дмитрий полянский
оон
авария на "северных потоках"
в мире
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет в СБ ООН до конца марта, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Комментируя сегодняшнюю публикацию NYT о том, что якобы за диверсией могла стоять проукраинская группировка, Полянский отметил: "это доказывает, что мы правильно настаиваем на принятии резолюции Совбеза ООН о начале международного расследования диверсии на "Северном потоке" под руководством генерального секретаря ООН"."Прошло 3 раунда экспертных консультаций по проекту резолюции, голосование точно состоится до конца марта", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230307/potok-1856492822.html
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россия, дмитрий полянский, оон, авария на "северных потоках", в мире
Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Авария на "Северных потоках", В мире
Полянский прокомментировал публикацию NYT о диверсии на "Северных потоках"
Полянский: публикация NYT о "Северных потоках" подтверждает необходимость расследования