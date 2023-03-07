https://ria.ru/20230307/rassledovanie-1856358728.html

Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека

Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека - РИА Новости, 07.03.2023

Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека

Уголовное дело о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, сложно назвать уникальным, девушке может грозить до шести лет... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:58

2023-03-07T12:58

2023-03-07T13:06

происшествия

россия

александр добровинский

филипп киркоров

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

lamborghini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856331502_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_b6559a8a9f6a057385472fbee038ddb3.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, сложно назвать уникальным, девушке может грозить до шести лет колонии, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнёры" Александр Добровинский. "Эта история не уникальная, в моей практике их было немало. Суммы тоже бывают достаточно разные - от сотен тысяч до сотен миллионов", - рассказал Добровинский, комментируя это дело в качестве эксперта. Отвечая на вопрос, примечательна ли история с точки зрения личности фигурантки, Добровинский заметил: "Налоговая не делит людей на звезд и незвезд, например, недавно налоговая напутала у Филиппа Киркорова с налогами за пентхаус, еще было дело "Арбат-Престиж" - обвинение в конце принесло извинения за то, что неправильно насчитали". Он предположил, что обвинение по делу Лерчека будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору. По его оценке, "хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию" и суды чаще идут навстречу налоговым органам. По версии следствия, Валерия Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил указанный лимит. Для махинаций с деньгами от фитнес-марафонов Лерчек, как полагает следствие, "не желая уплачивать НДС и НДФЛ", привлекла супруга и других родственников в качестве пособников. Итого общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей. Утром во вторник дома у блогера прошел обыск, а СК РФ позднее опубликовал видео с него, показав Mercedes-Benz G-Class, Lamborghini Urus, российские и американский паспорта, ювелирные украшения и другие атрибуты "красивой жизни" Лерчека с мужем. У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Судя по последним постам, уголовное дело Чекалина пока не комментировала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230307/chekaliny-1856327910.html

https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александр добровинский, филипп киркоров, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, lamborghini