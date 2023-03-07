https://ria.ru/20230307/rassledovanie-1856358728.html
Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека
Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека - РИА Новости, 07.03.2023
Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека
Уголовное дело о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, сложно назвать уникальным, девушке может грозить до шести лет... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:58
2023-03-07T12:58
2023-03-07T13:06
происшествия
россия
александр добровинский
филипп киркоров
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
lamborghini
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, сложно назвать уникальным, девушке может грозить до шести лет колонии, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнёры" Александр Добровинский. "Эта история не уникальная, в моей практике их было немало. Суммы тоже бывают достаточно разные - от сотен тысяч до сотен миллионов", - рассказал Добровинский, комментируя это дело в качестве эксперта. Отвечая на вопрос, примечательна ли история с точки зрения личности фигурантки, Добровинский заметил: "Налоговая не делит людей на звезд и незвезд, например, недавно налоговая напутала у Филиппа Киркорова с налогами за пентхаус, еще было дело "Арбат-Престиж" - обвинение в конце принесло извинения за то, что неправильно насчитали". Он предположил, что обвинение по делу Лерчека будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору. По его оценке, "хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию" и суды чаще идут навстречу налоговым органам. По версии следствия, Валерия Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил указанный лимит. Для махинаций с деньгами от фитнес-марафонов Лерчек, как полагает следствие, "не желая уплачивать НДС и НДФЛ", привлекла супруга и других родственников в качестве пособников. Итого общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей. Утром во вторник дома у блогера прошел обыск, а СК РФ позднее опубликовал видео с него, показав Mercedes-Benz G-Class, Lamborghini Urus, российские и американский паспорта, ювелирные украшения и другие атрибуты "красивой жизни" Лерчека с мужем. У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Судя по последним постам, уголовное дело Чекалина пока не комментировала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230307/chekaliny-1856327910.html
https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр добровинский, филипп киркоров, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, lamborghini
Происшествия, Россия, Александр Добровинский, Филипп Киркоров, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, Lamborghini
Адвокат прокомментировал дело блогера Лерчека
Адвокат Добровинский о деле блогера Лерчека: налоговая не делит людей на звезд и остальных
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов фитнес-блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, сложно назвать уникальным, девушке может грозить до шести лет колонии, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.
"Эта история не уникальная, в моей практике их было немало. Суммы тоже бывают достаточно разные - от сотен тысяч до сотен миллионов", - рассказал Добровинский, комментируя это дело в качестве эксперта.
Супруги-блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде
Отвечая на вопрос, примечательна ли история с точки зрения личности фигурантки, Добровинский заметил: "Налоговая не делит людей на звезд и незвезд, например, недавно налоговая напутала у Филиппа Киркорова
с налогами за пентхаус, еще было дело "Арбат-Престиж" - обвинение в конце принесло извинения за то, что неправильно насчитали".
Он предположил, что обвинение по делу Лерчека будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору.
«
"И тут сроки могут быть разные, например, предполагаемому лидеру этой группы и идейному вдохновителю может грозить до шести лет лишения свободы. Дальше, конечно, надо смотреть на дело, чтобы понять, как они могут выпутаться", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, "хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию" и суды чаще идут навстречу налоговым органам.
По версии следствия, Валерия Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил указанный лимит.
Для махинаций с деньгами от фитнес-марафонов Лерчек, как полагает следствие, "не желая уплачивать НДС и НДФЛ", привлекла супруга и других родственников в качестве пособников. Итого общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей.
Утром во вторник дома у блогера прошел обыск, а СК
РФ позднее опубликовал видео с него, показав Mercedes-Benz G-Class, Lamborghini Urus, российские и американский паспорта, ювелирные украшения и другие атрибуты "красивой жизни" Лерчека с мужем.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Судя по последним постам, уголовное дело Чекалина пока не комментировала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
СК показал имущество в доме блогеров Чекалиных