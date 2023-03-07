Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне
Путин на встрече с Грефом: трудности, которые пытаются создать извне, удалось преодолеть
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка.
"Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы отметить и делаю это с удовольствием, несмотря на известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовые, все-таки благодаря профессиональным действия нашего сообщества банковского, правительственных структур, усилиям Центрального Банка, в целом, хочу это подчеркнуть, в целом удалось все эти сложности преодолеть ", - сказал он на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью.
«
"Сбер" не только прошел этот сложный период, но практически восстановил полностью свою работу, работают с прибылью, устойчиво, ритмично и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. "Сбер" - один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает устойчиво - это очень хороший показатель", - сказал Путин на встрече с главой "Сбербанка" Германом Грефом.
Кроме того, он отметил, что это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического, финансового суверенитета России.
"Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что "Сбер" чувствует себя устойчиво, это хороший сигнал для всей экономики и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка", - подчеркнул президент.