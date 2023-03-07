https://ria.ru/20230307/putin-1856371160.html

Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне

Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне - РИА Новости, 07.03.2023

Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне

Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:27

2023-03-07T13:27

2023-03-07T13:42

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка."Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы отметить и делаю это с удовольствием, несмотря на известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовые, все-таки благодаря профессиональным действия нашего сообщества банковского, правительственных структур, усилиям Центрального Банка, в целом, хочу это подчеркнуть, в целом удалось все эти сложности преодолеть ", - сказал он на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью.Кроме того, он отметил, что это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического, финансового суверенитета России."Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что "Сбер" чувствует себя устойчиво, это хороший сигнал для всей экономики и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html

https://ria.ru/20230201/rustore-1848921462.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, сбер