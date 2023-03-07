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Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне - РИА Новости, 07.03.2023
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13:27 07.03.2023 (обновлено: 13:42 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/putin-1856371160.html
Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне
Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне - РИА Новости, 07.03.2023
Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне
Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:27
2023-03-07T13:42
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка."Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы отметить и делаю это с удовольствием, несмотря на известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовые, все-таки благодаря профессиональным действия нашего сообщества банковского, правительственных структур, усилиям Центрального Банка, в целом, хочу это подчеркнуть, в целом удалось все эти сложности преодолеть ", - сказал он на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью.Кроме того, он отметил, что это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического, финансового суверенитета России."Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что "Сбер" чувствует себя устойчиво, это хороший сигнал для всей экономики и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, сбер
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России, Сбер
Путин на встрече с Грефом заявил о трудностях, которые создают извне

Путин на встрече с Грефом: трудности, которые пытаются создать извне, удалось преодолеть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка.
"Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы отметить и делаю это с удовольствием, несмотря на известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовые, все-таки благодаря профессиональным действия нашего сообщества банковского, правительственных структур, усилиям Центрального Банка, в целом, хочу это подчеркнуть, в целом удалось все эти сложности преодолеть ", - сказал он на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
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Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью.
«
"Сбер" не только прошел этот сложный период, но практически восстановил полностью свою работу, работают с прибылью, устойчиво, ритмично и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. "Сбер" - один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает устойчиво - это очень хороший показатель", - сказал Путин на встрече с главой "Сбербанка" Германом Грефом.
Кроме того, он отметил, что это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического, финансового суверенитета России.
"Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что "Сбер" чувствует себя устойчиво, это хороший сигнал для всей экономики и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка", - подчеркнул президент.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк РоссииСбер
 
 
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