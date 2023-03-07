https://ria.ru/20230307/putin-1856364937.html

Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ

Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ

Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:09

2023-03-07T13:09

2023-03-07T13:28

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации при планировании и выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматривать обеспечение безопасного доступа к особо охраняемым природным территориям федерального значения и повышение их транспортной доступности", - говорится в документе. Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря текущего года, далее - один раз в год.

https://realty.ria.ru/20230117/putin-1845492018.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин