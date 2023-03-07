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Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ - РИА Новости, 07.03.2023
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13:09 07.03.2023 (обновлено: 13:28 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/putin-1856364937.html
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ
Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:09
2023-03-07T13:28
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации при планировании и выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматривать обеспечение безопасного доступа к особо охраняемым природным территориям федерального значения и повышение их транспортной доступности", - говорится в документе. Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря текущего года, далее - один раз в год.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ

Путин поручил при строительстве дорог обеспечить безопасный доступ к природным территориям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство автомобильных дорог
Строительство автомобильных дорог - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство автомобильных дорог. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации при планировании и выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматривать обеспечение безопасного доступа к особо охраняемым природным территориям федерального значения и повышение их транспортной доступности", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря текущего года, далее - один раз в год.
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