https://ria.ru/20230307/putin-1856364937.html
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ
Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:09
2023-03-07T13:09
2023-03-07T13:28
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к особо охраняемым природным территориям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации при планировании и выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматривать обеспечение безопасного доступа к особо охраняемым природным территориям федерального значения и повышение их транспортной доступности", - говорится в документе. Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 декабря текущего года, далее - один раз в год.
https://realty.ria.ru/20230117/putin-1845492018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить доступ к ООПТ
Путин поручил при строительстве дорог обеспечить безопасный доступ к природным территориям