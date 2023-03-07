https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html

Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне

Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне - РИА Новости, 07.03.2023

Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне

Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:41

2023-03-07T00:41

2023-03-07T03:06

сша

россия

китай

алексей пушков

джон болтон

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю - признак политического сумасшествия, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Ранее Болтон заявил, что США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, где Вашингтон может выйти "победителем". "Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он также отметил, что американские политики совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". "Но ужас в том, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса: они намерены выиграть (??!) в ядерной конфронтации", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html

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сша, россия, китай, алексей пушков, джон болтон, в мире