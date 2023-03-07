Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне
Пушков назвал слова Болтона о ядерном арсенале у США политическим сумасшествием
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю - признак политического сумасшествия, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
Ранее Болтон заявил, что США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, где Вашингтон может выйти "победителем".
"Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что американские политики совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". "Но ужас в том, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса: они намерены выиграть (??!) в ядерной конфронтации", - заключил сенатор.