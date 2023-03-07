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Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне - РИА Новости, 07.03.2023
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00:41 07.03.2023 (обновлено: 03:06 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html
Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне
Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне - РИА Новости, 07.03.2023
Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне
Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:41
2023-03-07T03:06
сша
россия
китай
алексей пушков
джон болтон
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю - признак политического сумасшествия, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Ранее Болтон заявил, что США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, где Вашингтон может выйти "победителем". "Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он также отметил, что американские политики совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". "Но ужас в том, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса: они намерены выиграть (??!) в ядерной конфронтации", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html
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сша, россия, китай, алексей пушков, джон болтон, в мире
США, Россия, Китай, Алексей Пушков, Джон Болтон, В мире
Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне

Пушков назвал слова Болтона о ядерном арсенале у США политическим сумасшествием

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю - признак политического сумасшествия, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
Ранее Болтон заявил, что США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, где Вашингтон может выйти "победителем".
"Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что американские политики совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". "Но ужас в том, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса: они намерены выиграть (??!) в ядерной конфронтации", - заключил сенатор.
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