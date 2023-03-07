https://ria.ru/20230307/protesty-1856455373.html

Французская полиция применила водометы против митингующих в Ренне и Лионе

Французская полиция применила водометы против митингующих в Ренне и Лионе - РИА Новости, 07.03.2023

Французская полиция применила водометы против митингующих в Ренне и Лионе

Полицейские начали применять водометы, чтобы разогнать участников демонстраций против пенсионной реформы во французских городах Ренн и Лион, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:26

2023-03-07T17:26

2023-03-07T17:26

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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Полицейские начали применять водометы, чтобы разогнать участников демонстраций против пенсионной реформы во французских городах Ренн и Лион, сообщает Интернет-издание actu.fr. "Полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих, которые раскрашивают стены банка HSBC на площади Бретань [в городе Ренн]", – говорится в сообщении, сопровождающем видео этого момента. Еще одно видео из Лиона тоже показывает, как по толпе собравшихся выпускают струю воды. Ранее в этот день полиция уже прибегала к использованию слезоточивого газа против протестующих в Ренне, Нанте и Лионе, говорится в статье. Бастующие бросаются в сотрудников полиции петардами, поджигают мусорные контейнеры и используют фейерверки для оказания сопротивления. В феврале профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы. Сотрудники практически всех секторов экономики во вторник начинают бессрочные забастовки. Кроме того, в стране пройдет более 270 манифестаций. По оценкам телеканала BFMTV, в них ожидается участие порядка 1,1-1,4 миллиона человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За месяц во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций против реформы. Первые две, прошедшие 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.

https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html

https://ria.ru/20220411/makron-1783002058.html

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в мире, франция, лион, ренн, элизабет борн