https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна

Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна - РИА Новости, 07.03.2023

Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна

Польские фермеры заблокировали трассу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта продовольствия, сообщила Генеральная дирекция дорог и автострад... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:28

2023-03-07T15:28

2023-03-07T15:51

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ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали трассу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта продовольствия, сообщила Генеральная дирекция дорог и автострад республики (GDDKiA).Уточняется, что фермеры заблокировали трассу автомобилями и сельскохозяйственной техникой. Власти уже определили объезды этого участка для транспортных средств.В качестве причины протеста митингующие назвали падение цен на сельскохозяйственную продукцию ввиду неконтролируемого импорта товаров из-за рубежа."Мы должны бороться за свое будущее. Правительство должно принять реальные меры, которые помогут польскому селу встать на ноги. Если сельское хозяйство рухнет, все вокруг тоже упадет", — заявил организатор акции Петр Покрыва. Он также уточнил, что дорогу не освободят до вечера среды. Представитель полиции города Свидник Эльвира Домарадзкая, в свою очередь, сообщила журналистам, что силовики будут следить за безопасностью участников протеста, и призвала водителей следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.Ранее ряд местных организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html

https://ria.ru/20230125/ek-1847221085.html

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