https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html
Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна
Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна - РИА Новости, 07.03.2023
Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна
Польские фермеры заблокировали трассу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта продовольствия, сообщила Генеральная дирекция дорог и автострад... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:28
2023-03-07T15:28
2023-03-07T15:51
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ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали трассу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта продовольствия, сообщила Генеральная дирекция дорог и автострад республики (GDDKiA).Уточняется, что фермеры заблокировали трассу автомобилями и сельскохозяйственной техникой. Власти уже определили объезды этого участка для транспортных средств.В качестве причины протеста митингующие назвали падение цен на сельскохозяйственную продукцию ввиду неконтролируемого импорта товаров из-за рубежа."Мы должны бороться за свое будущее. Правительство должно принять реальные меры, которые помогут польскому селу встать на ноги. Если сельское хозяйство рухнет, все вокруг тоже упадет", — заявил организатор акции Петр Покрыва. Он также уточнил, что дорогу не освободят до вечера среды. Представитель полиции города Свидник Эльвира Домарадзкая, в свою очередь, сообщила журналистам, что силовики будут следить за безопасностью участников протеста, и призвала водителей следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.Ранее ряд местных организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html
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украина, польша, в мире
Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна
Польские фермеры перекрыли дорогу, протестуя против импорта зерна с Украины
ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости.
Польские фермеры заблокировали трассу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта продовольствия, сообщила Генеральная дирекция дорог и автострад республики (GDDKiA)
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"На дороге № 17 в селе Пяски начались затруднения в движении, связанные с протестом фермеров. Перекрыта полоса движения в направлении Краснегостава", — говорится в заявлении.
Уточняется, что фермеры заблокировали трассу автомобилями и сельскохозяйственной техникой. Власти уже определили объезды этого участка для транспортных средств.
В качестве причины протеста митингующие назвали падение цен на сельскохозяйственную продукцию ввиду неконтролируемого импорта товаров из-за рубежа.
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"Мы должны бороться за свое будущее. Правительство должно принять реальные меры, которые помогут польскому селу встать на ноги. Если сельское хозяйство рухнет, все вокруг тоже упадет", — заявил организатор акции Петр Покрыва.
Он также уточнил, что дорогу не освободят до вечера среды.
Представитель полиции города Свидник Эльвира Домарадзкая, в свою очередь, сообщила журналистам, что силовики будут следить за безопасностью участников протеста, и призвала водителей следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.
Ранее ряд местных организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу
ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
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