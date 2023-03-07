https://ria.ru/20230307/prosveschenie-1856342120.html

Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение"

Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение" - РИА Новости, 07.03.2023

Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение"

Наталья Третьяк, бывшая первый вице-президент "Газпромбанка", назначена генеральным директором российского издательства учебников "Просвещение", сообщили РИА... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:25

2023-03-07T12:25

2023-03-07T12:28

наталья третьяк

газпромбанк

просвещение

россия

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экономика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наталья Третьяк, бывшая первый вице-президент "Газпромбанка", назначена генеральным директором российского издательства учебников "Просвещение", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. "Решением совета директоров АО "Просвещение" на должность генерального директора компании назначена Наталья Владимировна Третьяк. <...> С 2018 года до настоящего времени занимала должность первого вице-президента "Газпромбанка", - говорится в сообщении.Отмечается, что Михаил Кожевников, ранее занимавший должность генерального директора издательства, останется работать в команде "Просвещения" в качестве президента по стратегическому развитию."Хочу выразить благодарность группе компаний "Просвещение" за решение таких задач, как повышение качества образования, формирование единого образовательного пространства и внедрение в школах воспитательного компонента. Хочется пожелать успехов Наталье Владимировне Третьяк на должности генерального директора издательства", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.В пресс-службе добавили, что Третьяк ранее также работала статс-секретарем – заместителем министра, первым заместителем министра образования и науки РФ, входит в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, является членом комиссии по образованию Госсовета РФ и рабочей группы правительства РФ по реализации механизма "регуляторная гильотина" в сфере образования."Наталья Третьяк входит в кадровый резерв президента РФ. Среди ее наград — нагрудный знак "Почетный работник общего образования", медаль им. О.Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции", благодарность президента РФ (2013) и грамота президента РФ (2017)", - заключили в издательстве.

https://ria.ru/20230302/metro-1855341869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наталья третьяк, газпромбанк, просвещение , россия, новости компаний - экономика, экономика