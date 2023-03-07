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Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение" - РИА Новости, 07.03.2023
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12:25 07.03.2023 (обновлено: 12:28 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/prosveschenie-1856342120.html
Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение"
Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение" - РИА Новости, 07.03.2023
Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение"
Наталья Третьяк, бывшая первый вице-президент "Газпромбанка", назначена генеральным директором российского издательства учебников "Просвещение", сообщили РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:25
2023-03-07T12:28
наталья третьяк
газпромбанк
просвещение
россия
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наталья Третьяк, бывшая первый вице-президент "Газпромбанка", назначена генеральным директором российского издательства учебников "Просвещение", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. "Решением совета директоров АО "Просвещение" на должность генерального директора компании назначена Наталья Владимировна Третьяк. &lt;...&gt; С 2018 года до настоящего времени занимала должность первого вице-президента "Газпромбанка", - говорится в сообщении.Отмечается, что Михаил Кожевников, ранее занимавший должность генерального директора издательства, останется работать в команде "Просвещения" в качестве президента по стратегическому развитию."Хочу выразить благодарность группе компаний "Просвещение" за решение таких задач, как повышение качества образования, формирование единого образовательного пространства и внедрение в школах воспитательного компонента. Хочется пожелать успехов Наталье Владимировне Третьяк на должности генерального директора издательства", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.В пресс-службе добавили, что Третьяк ранее также работала статс-секретарем – заместителем министра, первым заместителем министра образования и науки РФ, входит в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, является членом комиссии по образованию Госсовета РФ и рабочей группы правительства РФ по реализации механизма "регуляторная гильотина" в сфере образования."Наталья Третьяк входит в кадровый резерв президента РФ. Среди ее наград — нагрудный знак "Почетный работник общего образования", медаль им. О.Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции", благодарность президента РФ (2013) и грамота президента РФ (2017)", - заключили в издательстве.
https://ria.ru/20230302/metro-1855341869.html
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наталья третьяк, газпромбанк, просвещение , россия, новости компаний - экономика, экономика
Наталья Третьяк, Газпромбанк, Просвещение , Россия, Новости компаний - Экономика, Экономика
Бывшая вице-президент "Газпромбанка" возглавила издательство "Просвещение"

Экс-вице-президент "Газпромбанка" Третьяк стала гендиректором издательства "Просвещение"

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкНаталья Третьяк
Наталья Третьяк - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Наталья Третьяк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наталья Третьяк, бывшая первый вице-президент "Газпромбанка", назначена генеральным директором российского издательства учебников "Просвещение", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
"Решением совета директоров АО "Просвещение" на должность генерального директора компании назначена Наталья Владимировна Третьяк. <...> С 2018 года до настоящего времени занимала должность первого вице-президента "Газпромбанка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Михаил Кожевников, ранее занимавший должность генерального директора издательства, останется работать в команде "Просвещения" в качестве президента по стратегическому развитию.
"Хочу выразить благодарность группе компаний "Просвещение" за решение таких задач, как повышение качества образования, формирование единого образовательного пространства и внедрение в школах воспитательного компонента. Хочется пожелать успехов Наталье Владимировне Третьяк на должности генерального директора издательства", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Третьяк ранее также работала статс-секретарем – заместителем министра, первым заместителем министра образования и науки РФ, входит в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, является членом комиссии по образованию Госсовета РФ и рабочей группы правительства РФ по реализации механизма "регуляторная гильотина" в сфере образования.
"Наталья Третьяк входит в кадровый резерв президента РФ. Среди ее наград — нагрудный знак "Почетный работник общего образования", медаль им. О.Е. Кутафина "За заслуги в юриспруденции", благодарность президента РФ (2013) и грамота президента РФ (2017)", - заключили в издательстве.
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