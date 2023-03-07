https://ria.ru/20230307/prigovor-1856470471.html

Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок

Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок - РИА Новости, 07.03.2023

Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок

Водитель "КамАЗа", в минувшем ноябре насмерть сбивший 10-летнюю девочку на западе Москвы, получил более двух лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:12

2023-03-07T18:12

2023-03-07T18:12

происшествия

авто

москва

московская область (подмосковье)

камаз (завод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Водитель "КамАЗа", в минувшем ноябре насмерть сбивший 10-летнюю девочку на западе Москвы, получил более двух лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Как установил суд, утром 21 ноября 2022 года водитель бетономешалки не уступил дорогу 10-летней девочке, переходившей дорогу по "зебре", в результате пятиклассница попала под колеса и погибла на месте. Согласно выводам экспертизы, в момент ДТП водитель мог избежать трагедии, если бы соблюдал Правила дорожного движения. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. "Солнцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Московской области Александра Смольницкого... Суд приговорил Смольницкого к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение смерти человеку.

https://ria.ru/20230307/sneg-1856449309.html

https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, московская область (подмосковье), камаз (завод)