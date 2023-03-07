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Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок
Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок - РИА Новости, 07.03.2023
Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок
Водитель "КамАЗа", в минувшем ноябре насмерть сбивший 10-летнюю девочку на западе Москвы, получил более двух лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:12
2023-03-07T18:12
2023-03-07T18:12
происшествия
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москва
московская область (подмосковье)
камаз (завод)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Водитель "КамАЗа", в минувшем ноябре насмерть сбивший 10-летнюю девочку на западе Москвы, получил более двух лет колонии-поселения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Как установил суд, утром 21 ноября 2022 года водитель бетономешалки не уступил дорогу 10-летней девочке, переходившей дорогу по "зебре", в результате пятиклассница попала под колеса и погибла на месте. Согласно выводам экспертизы, в момент ДТП водитель мог избежать трагедии, если бы соблюдал Правила дорожного движения. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. "Солнцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Московской области Александра Смольницкого... Суд приговорил Смольницкого к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение смерти человеку.
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происшествия, авто, москва, московская область (подмосковье), камаз (завод)
Происшествия, Авто, Москва, Московская область (Подмосковье), КамАЗ (завод)
Водитель мусоровоза, задавивший в Москве ребенка, получил срок
Водитель "КамАЗа", задавивший девочку на зебре в Москве, получил более двух лет колонии