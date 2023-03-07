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На владимирца завели дело за фейк о причастности Украины к пожару на складе - РИА Новости, 07.03.2023
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16:30 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856440691.html
На владимирца завели дело за фейк о причастности Украины к пожару на складе
На владимирца завели дело за фейк о причастности Украины к пожару на складе - РИА Новости, 07.03.2023
На владимирца завели дело за фейк о причастности Украины к пожару на складе
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Владимирской области после распространения им ложной информации о причастности вооруженных сил Украины к пожару во... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:30
2023-03-07T16:30
происшествия
владимирская область
владимир
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Владимирской области после распространения им ложной информации о причастности вооруженных сил Украины к пожару во Владимире, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Собинского района Владимирской области, 1980 года рождения, причастного к публичному распространению заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант распространил в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте" видеозапись, "содержащую заведомо ложную информацию, выраженную в форме утверждения о причастности вооруженных сил Республики Украина к пожару, произошедшему 31 января 2023 года по адресу: город Владимир, улица 16 лет Октября, дом 84". Уточняется, что мужчину задержали через два часа после размещения поста, он уже дал признательные показания. "В марте 2023 года СУСК России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ", - подчеркивается в релизе. В тот день на улице 16 лет Октября во Владимире горел склад на площади 600 квадратных метров, потушили его примерно за три часа, пострадавших не было, сообщал региональный главк МЧС. Максимальная санкция статьи – ограничение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, владимир, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Владимир, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На владимирца завели дело за фейк о причастности Украины к пожару на складе

На жителя Владимирской области завели дело за фейк о причастности ВСУ к пожару на складе

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Владимирской области после распространения им ложной информации о причастности вооруженных сил Украины к пожару во Владимире, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Собинского района Владимирской области, 1980 года рождения, причастного к публичному распространению заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, фигурант распространил в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте" видеозапись, "содержащую заведомо ложную информацию, выраженную в форме утверждения о причастности вооруженных сил Республики Украина к пожару, произошедшему 31 января 2023 года по адресу: город Владимир, улица 16 лет Октября, дом 84".
Уточняется, что мужчину задержали через два часа после размещения поста, он уже дал признательные показания. "В марте 2023 года СУСК России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ", - подчеркивается в релизе.
В тот день на улице 16 лет Октября во Владимире горел склад на площади 600 квадратных метров, потушили его примерно за три часа, пострадавших не было, сообщал региональный главк МЧС.
Максимальная санкция статьи – ограничение свободы на срок до трех лет.
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ПроисшествияВладимирская областьВладимирУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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