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В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом - РИА Новости, 07.03.2023
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16:02 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856431883.html
В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом
В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом - РИА Новости, 07.03.2023
В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом
Украинские войска во вторник нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, есть пострадавший, в одном из жилых зданий начался пожар, сообщил председатель РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:02
2023-03-07T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска во вторник нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, есть пострадавший, в одном из жилых зданий начался пожар, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Город Пологи в Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. В результате одного из попаданий ранен мужчина, вторым ударом ВСУ попали в жилое здание, из-за чего начался сильный пожар", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация по жертвам и разрушениям уточняется.
запорожская область
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом

После украинского обстрела в городе Пологи Запорожской области загорелся жилой дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Пологи в Запорожской области
Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска во вторник нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, есть пострадавший, в одном из жилых зданий начался пожар, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Город Пологи в Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. В результате одного из попаданий ранен мужчина, вторым ударом ВСУ попали в жилое здание, из-за чего начался сильный пожар", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация по жертвам и разрушениям уточняется.
Разрушения в Марьинке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

Боеприпас в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

Собака у жилых домов, разрушенных в результате обстрелов в Марьинке

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

Вид из окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в Марьинке

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 10

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 10

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 10

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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