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В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом

В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом - РИА Новости, 07.03.2023

В городе Пологи Запорожской области после обстрела загорелся жилой дом

Украинские войска во вторник нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, есть пострадавший, в одном из жилых зданий начался пожар, сообщил председатель РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:02

2023-03-07T16:02

2023-03-07T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска во вторник нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, есть пострадавший, в одном из жилых зданий начался пожар, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Город Пологи в Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. В результате одного из попаданий ранен мужчина, вторым ударом ВСУ попали в жилое здание, из-за чего начался сильный пожар", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация по жертвам и разрушениям уточняется.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина