https://ria.ru/20230227/marinka-1854542746.html

Разрушения в Марьинке

Разрушения в Марьинке - РИА Новости, 27.02.2023

Разрушения в Марьинке

Пригород Донецка Марьинка многие месяцы живет под артиллерийским огнем. Как сейчас выглядит город, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:12

2023-02-27T13:12

2023-02-27T13:12

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

днр

марьинка (донецкая область)

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Пригород Донецка Марьинка многие месяцы живет под артиллерийским огнем. Как сейчас выглядит город, смотрите в фотоленте Ria.ru.

марьинка (донецкая область)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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