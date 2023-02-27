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Разрушения в Марьинке - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/marinka-1854542746.html
Разрушения в Марьинке
Разрушения в Марьинке - РИА Новости, 27.02.2023
Разрушения в Марьинке
Пригород Донецка Марьинка многие месяцы живет под артиллерийским огнем. Как сейчас выглядит город, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:12
2023-02-27T13:12
фото
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
днр
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Пригород Донецка Марьинка многие месяцы живет под артиллерийским огнем. Как сейчас выглядит город, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, днр, марьинка (донецкая область)
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР, Марьинка (Донецкая область)
13:12 27.02.2023
 

Разрушения в Марьинке

Читать ria.ru в
Пригород Донецка Марьинка многие месяцы живет под артиллерийским огнем. Как сейчас выглядит город, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики
1 из 10

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
2 из 10

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

Боеприпас в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов
3 из 10

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов
4 из 10

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

Собака у жилых домов, разрушенных в результате обстрелов в Марьинке
5 из 10

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке
6 из 10

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
7 из 10

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
8 из 10

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов
9 из 10

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

Вид из окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в Марьинке
10 из 10

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеФотоСитуация в ДНР и ЛНРДНРМарьинка (Донецкая область)
 
 
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