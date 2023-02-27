Разрушения в Марьинке
Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.
Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.
Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.
Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.
В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.
В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.
В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.
В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.
После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.
После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.
Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.
Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.
Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.
Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.
Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.
Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.
Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.
Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.
Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.
Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.